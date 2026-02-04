Ministrul Energiei, chemat la „Ora Guvernului” de USR, pe fondul crizei apei potabile din Argeș

USR îl cheamă în Parlament, la „Ora Guvernului”, pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pentru a da explicații în legătură cu criza apei potabile din județul Argeș, care afectează de aproximativ trei luni municipiul Curtea de Argeș și localitățile limitrofe.

Potrivit unui comunicat emis de USR, mii de locuitori se confruntă cu dificultăți majore în asigurarea apei potabile și au nevoie de informații clare privind măsurile concrete luate de Ministerul Energiei și de Hidroelectrica, compania responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru.

„Ce nu știm și vrem să aflăm este ce măsuri ia Hidroelectrica, companie din subordinea Ministerului Energiei, pentru a preîntâmpina apariția unor situații precum cea de la barajul Vidraru și care sunt acțiunile întreprinse pentru rezolvarea problemelor. Asta vrem să aflăm de la ministrul Bogdan Ivan, să vedem ce soluții sunt, pentru că este inacceptabil ca zeci de mii de oameni să fie nevoiți, de trei luni, să care apă de băut cu bidoane și sticle și nimeni să nu le spună care e orizontul de timp în care lucrurile vor reveni la normal”, a declarat Diana Stoica, liderul deputaților USR.

Solicitarea a fost depusă la Biroul Permanent al Camerei Deputaților, iar audierea ministrului Energiei este programată pentru luni, 9 februarie, în cadrul sesiunii „Ora Guvernului”.

USR reamintește faptul că Hidroelectrica, care se află în subordinea Ministerului Energiei, este atât administratorul barajului Vidraru, cât și responsabilă de lucrările de modernizare ale acestuia. În același timp, tratarea apei potabile este realizată de Aquaterm SA, operator aflat în subordinea Consiliului Local Curtea de Argeș.