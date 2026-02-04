George Simion: „Prima Casă ar trebui scutită integral de la plata impozitului”

Liderul AUR, George Simion, a susținut miercuri, în Palatul Parlamentului, că „Prima Casă” ar trebui scutită integral de la plata impozitului și a avertizat totodată că România traversează o criză democratică gravă, semnalată inclusiv într-un raport al autorităților americane.

Întrebat despre propunerea avansată de liderul UDMR, Kelemen Hunor, privind reducerea impozitelor locale cu până la 50%, Simion a declarat că problema fiscalității nu poate fi separată de starea democrației din România.

„Înțeleg faptul că și etnicii maghiari s-au trezit, îi felicit, cu toții suntem cetățeni ai României. Domnul Kelemen Hunor ar trebui să înțeleagă faptul că trebuie să revenim la democrație, la alegeri libere, mai degrabă decât la niște taxe normale”, a spus liderul AUR, adăugând că „fără revenirea la democrație și la vocea poporului român, nu vom avea pace socială”.

„Ești chiriaș în propria ta casă”

George Simion a susținut că impozitarea locuinței de domiciliu este excesivă și nedreaptă, mai ales pentru persoanele care dețin o singură proprietate.

„Prima Casă trebuie exceptată de plata vreunui impozit. Asta se întâmplă și în Italia și în alte state normale din Uniunea Europeană. Sunt situații în care oameni care au o singură locuință ajung să plătească impozite de 1.000–2.000 de euro. Practic, ești chiriaș în propria ta casă”, a afirmat Simion.

Liderul AUR a criticat actualul Executiv, pe care l-a numit „ilegitim”, acuzându-l că nu face decât să majoreze taxele și impozitele, fără a oferi soluții reale pentru populație.

„Guvernul Bolojan nu știe decât să mărească aceste taxe și nu are soluții pentru România, de altfel este un guvern ilegitim pentru că a participat la anularea alegerilor.

Nu vom avea pace socială în România dacă nu revenim la democrație și la vocea poporului român”, a spus acesta.