Prima pagină » Politic » George Simion: „Prima Casă ar trebui scutită integral de la plata impozitului”

George Simion: „Prima Casă ar trebui scutită integral de la plata impozitului”

George Simion, liderul AUR, consideră că administrația Bolojan este ilegitimă și că nu face altceva decât să pună taxe și impozite asupra unei populații deja sărăcite. Acesta a declarat miercuri că proprietățile achiziționate prin programul „Prima Casă” ar trebui să fie scutite de la plata impozitului, după exemplul altor țări europene.
George Simion: „Prima Casă ar trebui scutită integral de la plata impozitului”
Luiza Moldovan
04 feb. 2026, 12:44, Politic

Liderul AUR, George Simion, a susținut miercuri, în Palatul Parlamentului, că „Prima Casă” ar trebui scutită integral de la plata impozitului și a avertizat totodată că România traversează o criză democratică gravă, semnalată inclusiv într-un raport al autorităților americane.

Întrebat despre propunerea avansată de liderul UDMR, Kelemen Hunor, privind reducerea impozitelor locale cu până la 50%, Simion a declarat că problema fiscalității nu poate fi separată de starea democrației din România.

Înțeleg faptul că și etnicii maghiari s-au trezit, îi felicit, cu toții suntem cetățeni ai României. Domnul Kelemen Hunor ar trebui să înțeleagă faptul că trebuie să revenim la democrație, la alegeri libere, mai degrabă decât la niște taxe normale”, a spus liderul AUR, adăugând că „fără revenirea la democrație și la vocea poporului român, nu vom avea pace socială”.

„Ești chiriaș în propria ta casă”

George Simion a susținut că impozitarea locuinței de domiciliu este excesivă și nedreaptă, mai ales pentru persoanele care dețin o singură proprietate.

Prima Casă trebuie exceptată de plata vreunui impozit. Asta se întâmplă și în Italia și în alte state normale din Uniunea Europeană. Sunt situații în care oameni care au o singură locuință ajung să plătească impozite de 1.000–2.000 de euro. Practic, ești chiriaș în propria ta casă”, a afirmat Simion.

Liderul AUR a criticat actualul Executiv, pe care l-a numit „ilegitim”, acuzându-l că nu face decât să majoreze taxele și impozitele, fără a oferi soluții reale pentru populație.

Guvernul Bolojan nu știe decât să mărească aceste taxe și nu are soluții pentru România, de altfel este un guvern ilegitim pentru că a participat la anularea alegerilor.

Nu vom avea pace socială în România dacă nu revenim la democrație și la vocea poporului român”, a spus acesta.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte
Gandul
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune, potrivit lui Mihai Voropchievici. Acești nativi vor radia de fericire în februarie 2026
CSID
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor