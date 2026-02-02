Eșec pentru Bolojan în BPN: A obținut doar 35 de voturi pentru dizolvarea șefilor de sectoare / Victorie în duelul cu Hubert Thuma

La votul pentru dizolvarea șefilor de sectoare/filiale, 35 de membri BPN au votat pentru propunerea lui Ilie Bolojan.

10 membri s-au abținut, șase au votat „împotrivă”, iar patru au fost absenți.

În altă ordine de idei, premierul Ilie Bolojan a primit votul de încredere în Biroul Politic Național al PNL. 47 de membri BPN au votat pentru continuarea mandatului de premier. Trei membri au votat „împotrivă”, unul s-a abținut, iar patru au lipsit de la vot.

Totalul membrilor BPN este de 55.

Separat, Ilie Bolojan a obținut o victorie în duelul cu Hubert Thuma la votul de încredere din partid: 47 la 3.

Comunicatul oficial al PNL:

„Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal s-a reunit astăzi în ședință, cadru în care președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au prezentat principalele direcții ale pachetului de relansare economică, aflat în curs de definitivare. Ministrul Finanțelor a subliniat că pachetul a fost construit în urma analizelor din cadrul unui grup de lucru, astfel încât măsurile propuse să fie compatibile cu obiectivele macroeconomice ale României și să susțină dezvoltarea economică pe termen mediu și lung.

Pachetul de relansare economică este structurat pe două paliere majore. Primul vizează reconfigurarea schemelor de ajutor de stat, prin lansarea a șapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale și materii prime critice, cercetare-dezvoltare și noi tehnologii, precum și industria de apărare. Al doilea palier are o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor și întregului mediu de afaceri.

De asemenea, în ședința de astăzi a fost dat un vot de încredere pentru președintele partidului, Ilie Bolojan. În urma votului secret, au fost înregistrate 47 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă, confirmând sprijinul majoritar al conducerii partidului pentru actualul lider al PNL.

În cadrul aceleiași ședințe, conducerea PNL a stabilit, prin vot, numirea domnului Marius Arcăleanu în funcția de președinte interimar al PNL Vaslui.

De asemenea, Biroul Politic Național a analizat și propunerea de demitere a conducerii ultimelor zece organizații județene. În urma votului, rezultatul a fost următorul: 35 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 9 abțineri. De asemenea, cinci lideri PNL au absentat de la vot. Întrucât nu a fost întrunită majoritatea calificată de două treimi prevăzută de statut (*37 de voturi), propunerea de demitere nu a fost adoptată, iar conducerile filialelor respective își păstrează mandatul”.