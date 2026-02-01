Prima pagină » Politic » Băluță, atac la adresa lui Ciucu: În timpul campaniei electorale nu a fost corect

Băluță, atac la adresa lui Ciucu: În timpul campaniei electorale nu a fost corect

Aflat în direct la Antena 3 CNN, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, acuză că Primarul General al Capitaliei, Ciprian Ciucu, nu a fost corect față de bucureșteni, afirmând că Ciucu nu cunoaște motivele din cauza cărora Bucureștiul a acumulat datorii în ultimii ani.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Daiana Rob
01 feb. 2026, 20:56, Politic

„Din punct de vedere al abilităților profesionale, încerc să prezint bucureștenilor faptul că în timpul campanii electorale nu a fost corect față de aceștia și nu a prezentat realitatea. Faptul că, de exemplu, dânsul nu are cunoștință că datoriile pe care Bucureștiul le-a acumulat în ultimii ani se datorează unui factor tehnic și anume că cotele de echilibrare au dispărut din anul 2024 iar în anul 2025 a mai apărut încă o reducere a bugetului Bucureștiului de 15% dovedește o necunoaștere masivă acestei probleme”, a declarat Băluță. 

El a mai afirmat că nu sectoarele Bucureștiului sunt problema, ci spune că „problema este chiar idolul dânsului”, Bolojan, care este „obișnuit să taie tot”.

„Ați văzut că a început mandatul în forță cu tipul acesta de reflex dictatorial de a tăia, deci de a crește, de a tăia, de a mări astea sunt preocupările pe care dânsul le are ne ținând cont de un fapt foarte simplu: românii nu mai suportă, iar aici în București trăiesc peste 10% din români este timpul să ne oprim cu chestiunile astea, de aceea biletul la STB a rămas în continuare 3 lei pentru că nu este firesc să descurajăm traficul, transportul în comun într-un oraș care este absolut sufocat de mașini.

Oamenii nu își mai pot permite astăzi această diferență pe care trebuie să o plătească pentru bilet. Și mergând mai departe din punctul ăsta de vedere este încă un lucru pe care nu promitem că îl facem, ci îl facem”, a declarat Băluță. 

