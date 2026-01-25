La ce „răspunde” Ilie Bolojan când e foarte încăpățânat. Ciprian Ciucu dezvăluie secretul

Ciprian Ciucu a fost întrebat, duminică, la Antena 3 CNN, ce secret are dat fiind faptul că este cel mai apropiat om de Ilie Bolojan, președintele partidului și premier, despre care se spune că nu ascultă de nimeni și că face numai cum vrea el.

„Ne vedem destul de rar, că eu sunt primar, dânsul este premier”, spune Ciucu despre secretul „succesului” relației cu Bolojan. „Se vede cu mulți colegi de-ai mei mult mai des decât cu mine. Avem o relație bazată pe încredere și pe respect reciproc prin ceea ce am făcut fiecare. Fiind primar, eu știu de unde a luat Oradea și unde a adus-o, știu ce a făcut la Consiliul Județean Bihor, știu care este vizinea pentru România”, mai spune Ciucu.

Ciucu a fost întrebat despre un exemplu când s-a lovit de opacitatea lui Bolojan.

„(Încăpățânarea – n.r.) face parte din calitățile domniei sa. Câteodată, când ești în anumite situații limite, e bine să fii încăpățânat”, a răspuns Ciucu.

Ciucu a mai fost întrebat cu ce armă îl face pe Bolojan să asculte, atunci când vede că e încăpățânat.

„Doar logica și rațiunea și cifrele. La asta răspunde”, a mai spus Ciucu.