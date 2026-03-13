Ilie Bolojan, despre finanțările PNRR: Sunt peste 20.000 de proiecte. Trebuie să le finalizăm lucrările până la sfârșitul lunii august

Țintele pentru următoarele luni

Prim-Ministrul României a punctat că pentru absorbția integrală a fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență este necesară atât respectarea jaloanelor, cât și finalizarea la timp a proiectelor.

„Tot guvernul, toate ministerele, toate autoritățile trebuie să facă eforturile necesare pentru a respecta cele două aspecte importante care țin de fondurile europene. Pe de-o parte, să îndeplinim jaloanele. E foarte important asta pentru că anumite alocări sunt condiționate de respectarea unor condiții, proiecte de legi, hotărâri de guvern, în anumite măsuri pe care, dacă nu le luăm, nu ni se transferă banii. A doua condiționare este să finalizăm proiectele”, a declarat Ilie Bolojan.

Peste 20.000 de proiecte

Potrivit acestuia, ultimele luni pentru implementarea proiectelor cu finanțare din PNRR vor fi dificile, invocând numărul ridicat de proiecte.

„anul acesta, cea mai importantă componentă de investiție este PNRR, atât datorită sumei, peste 10 miliarde de euro, dar și datorită faptului că trebuie să finalizăm lucrările până la sfârșitul lunii august. Nu este foarte simplu, pentru că sunt peste 20.000 de proiecte”, spune Bolojan.

Monitiorizarea lucrărilor

Liderul Guvernului a adăugat că este necesară o implicare atât din parte structurilor centrale, cât și a administrației locale, invocând diversitate Planului.

„Aici finalizarea depinde de un întreg lanț de participanți, finanțatori, cei care finanțează pentru că trebuie să prelucrăm cererile mult mai repede, fără întârzieri, constructori care trebuie să aibă capacitate, proiectanți, autoritățile locale care sunt beneficiari uneori, companiile private”, susține Ilie Bolojan.

Șeful Guvernul menționează și necesitatea monitorizării proiectelor: „ răspunderea nu este directă la o persoană sau alta, dar în mod evident, cu cât se monitorizează aceste lucrări, cu cât se intervine pe șantieri acolo unde există întârzieri, cu cât se rezolvă problemele mai repede și se asigură fluxurile de plăți, cu atât șansa să finalizăm aceste proiecte este mult mai mare și să asigurăm o dezvoltare în anii următori în țara noastră”.