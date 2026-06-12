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Mihai Fifor: Ilie Bolojan ține România captivă pentru propria supraviețuire politică

Deputatul PSD Mihai Fifor îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că refuză să renunțe la putere pentru a-și proteja influența politică și rețeaua de susținători, susținând că actuala criză economică și socială din România poartă „aceeași unică semnătură”.
Mihai Fifor: Ilie Bolojan ține România captivă pentru propria supraviețuire politică
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
12 iun. 2026, 09:31, Politic
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Într-o postare publicată pe Facebook, președintele PSD Arad afirmă că Bolojan „nu dă doi bani pe români și pe problemele lor” și că, în loc să își asume responsabilitatea pentru situația țării, continuă politicile care, în opinia sa, au agravat problemele economice.

„Kamikaze Bolojan este tot ce se putea întâmpla mai rău României. Nu pentru că el reprezintă excepția. Dimpotrivă, pentru că este încununarea perfectă a dezastrului început de Orban și continuat de Cîțu și Ciucă”, a scris Fifor.

Social-democratul susține că actualul premier reprezintă continuarea politicilor promovate de guvernările liberale și de alianțele PNL-USR din ultimii ani, pe care le consideră responsabile pentru creșterea inflației, a datoriei publice și a deficitului bugetar.

Fifor afirmă că măsurile adoptate de Guvern sub conducerea lui Bolojan au afectat consumul, investițiile și mediul de afaceri românesc. Totodată, el acuză Executivul că a favorizat anumite grupuri de interese și că a ignorat problemele categoriilor vulnerabile.

„Bolojan alege, ca în toată cariera sa, pentru el, nu pentru cetățeni. Nu pentru români”, a mai transmis liderul PSD Arad.

În opinia acestuia, menținerea lui Ilie Bolojan în funcția de premier este determinată de nevoia de a conserva influența politică a PNL și USR și de a păstra controlul asupra funcțiilor din administrație.

„România are nevoie ca de aer de un nou început. Bolojan are nevoie ca de aer de doar încă o zi la putere”, a concluzionat Mihai Fifor.

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