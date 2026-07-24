Grindeanu, mesaj dur pentru Bolojan pe tema legii salarizării: PSD nu va vota niciodată o lege a salarizării care aduce austeritate

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri, într-un mesaj publicat pe Facebook, că social-democrații nu vor vota proiectul legii salarizării dacă acesta va include prevederi care, în opinia sa, afectează veniturile angajaților din sănătate și educație.

„Îi transmit lui Ilie Bolojan că PSD NU va vota NICIODATĂ o lege a salarizării care aduce austeritate și sărăcește românii, o lege care distruge atât sistemul de sănătate, cât și pe cel de educație! Înțeleg că și-a asumat eșecul actualului proiect pe care n-a reușit să-l finalizeze pentru a fi dezbătut săptămâna viitoare, în sesiune extraordinară. Putem face alte sesiuni, dacă va fi nevoie, însă doar pentru un proiect dezbătut înainte cu toate confederațiile sindicale, într-un dialog social real, nu mimat penibil, ca până acum”, a transmis Grindeanu în mesajul său.

Grindeanu, critici la adresa proiectului legii salarizării

Președintele PSD a criticat mai multe prevederi pe care le atribuie actualului proiect de lege, printre care plafonarea sporurilor la 20% pe ordonator de credite, despre care spune că ar afecta în special angajații din sistemul medical.

„Nu vom accepta plafonarea sporurilor la 20% pe ordonator de credite, care lovește direct în inima sistemului medical, adică exact pe cei care salvează vieți în cele mai grele condiții. Nu putem concepe ca un medic specialist din ATI sau Urgențe să piardă între 3.000 și 4.000 de lei pe lună, prin tăierea sporurilor pentru condiții deosebit de periculoase și restrângerea plății gărzilor. Nu putem permite ca o asistentă medicală, care lucrează în ture de noapte până la epuizare, să piardă între 1.500 și 2.000 de lei la salariu. Nu vom lăsa profesorul debutant, cu studii superioare și modul pedagogic, să fie aruncat în fața elevilor cu un salariu de doar 4.557 de lei net. Nu putem accepta ca un profesor la final de carieră, cu gradul I și aproape 40 de ani de muncă, să fie plafonat la un maximum de aproximativ 7.100 de lei net”, a scris liderul social-democrat pe Facebook.

Grindeanu: Nu vom permite nimănui să distrugă sistemele publice din România sub pretextul unor echilibrări contabile făcute pe genunchi

În plus, președintele PSD a mai punctat faptul că majorările salariale acordate în trecut de formațiune în sănătate și educație au avut rolul de a limita plecarea specialiștilor din aceste domenii.

„PSD a mărit salariile în Sănătate și Educație în anii trecuți tocmai pentru a opri exodul specialiștilor și pentru a reclădi demnitatea acestor profesii. Nu vom permite nimănui să distrugă sistemele publice din România sub pretextul unor echilibrări contabile făcute pe genunchi”, mai spune Grindeanu.

Totodată, liderul PSD a anunțat că juriștii partidului analizează legalitatea deciziilor adoptate în ultimele ședințe de Guvern, în contextul în care Cabinetul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură la începutul lunii mai.

„Dacă vom constata că Bolojan și echipa sa au încălcat legea, depunem imediat sesizări penale sau în instanțele de contencios-administrativ!”, a conchis Grindeanu.