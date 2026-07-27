PNL s-a răzgândit după proteste: a depus amendamente la propria lege a Integrității pentru ca averile demnitarilor să fie publice

Răzgândirea PNL: averile să fie publice, după ce au fost secretizate
„𝐏𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐏𝐍𝐋 au depus, alături de parlamentarii USR, un 𝐚𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢 prin care se introduce 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭̦𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐮𝐧𝐞𝐢 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐭𝐨𝐭̦𝐢 𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐢 și pentru persoanele care exercită funcții publice de autoritate, inclusiv Președintele României, Prim-ministrul, parlamentarii și persoanele aflate în conducerea unor instituții publice importante, printre care ASF, Avocatul Poporului, BNR, Consiliul Concurenței sau CSM.
Conform amendamentului, aceste declarații vor deveni publice în termen de maximum 60 de zile de la generarea lor de către Agenția Națională de Integritate, prin platforma e-DAI.
Considerăm că 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐬̦𝐢 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐥𝐢𝐜𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞. Prin urmare, PNL solicită tuturor parlamentarilor să susțină, în această sesiune extraordinară, noua lege a integrității și amendamentul privind declarațiile de interese financiare”, anunță astăzi PNL
.
Probleme în Legea Integrității
Săptămâna trecută, PSD prin vocea președintelui de partid
, Sorin Grindeanu, a anunțat că nu va vota legea integrității decât în varianta negociată cu ANI, după ce proiectul PNL a secretizat din nou averile demnitarilor, a introdus controversatul prag pentru dezincriminarea conflictului de interese și a propus ca aleșii locali să nu mai fie în conflict de interese când emit sau votează acte administrative care vizează banul public. Potrivit proiectului, de prevederile legii scăpau și rudele primarilor.
Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a dezvăluit în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax
, că „ a existat o întâlnire politică în actuala coaliție, la care PSD n-a participat, iar după întâlnire, declarațiile de avere nu mai erau publice și a fost dezincriminat conflictul de interese
„.
Parlamentul României este reunit în sesiune extraordinară între 27 și 31 iulie 2026 pentru a dezbate și adopta cinci legi cheie necesare deblocării fondurilor din PNRR, printre care și controversata Lege a integrității. Adoptarea acestor jaloane restante este esențială pentru a evita penalizările financiare și a asigura transferul a aproape 4 miliarde de euro.