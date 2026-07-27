Parlamentarii, chemați din vacanță pentru PNRR și SAFE. Primul aviz pentru păstrarea TVA de 9% la locuințe până la 1 octombrie. Update: Undă verde pentru reducerea accizei la carburanți și deblocarea posturilor din sănătate. Noi reguli propuse pentru demnitari

Camera Deputaților a aprobat luni dimineață ordinea de zi și programul sesiunii extraordinare din perioada 27–31 iulie. Din cei 330 de deputați, 215 au fost înregistrați ca prezenți, dar numai 100 se aflau fizic în sala de plen, restul participând online. Lucrările se desfășoară în format hibrid.

UPDATE 14:35 Parlamentul, în sesiune extraordinară: undă verde pentru reducerea accizei la carburanți și deblocarea posturilor din sănătate. Noi reguli propuse pentru demnitari

Acciză „dinamică” pentru carburanți. Prima reducere ar urma să fie de 10%

Comisia economică a Senatului a acordat aviz favorabil soluției privind reducerea accizei la carburanți, după ce PSD și PNL au venit inițial cu două proiecte diferite.

Propunerea PSD, inițiată de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan, prevedea măsuri pentru reducerea prețului carburanților, în timp ce proiectul liberal a fost pregătit de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Cele două părți au negociat o formă comună.

Potrivit variantei discutate în comisie, TVA nu va fi redus. În schimb, ar urma să fie introdusă o „acciză dinamică”, care să permită reducerea taxei cu un procent cuprins între 5% și 25%, în funcție de prețurile de la pompă și de cotațiile petrolului.

Nivelul ar urma să fie actualizat de două ori pe lună, iar prima reducere, aplicabilă după promulgarea legii, ar fi de 10%, potrivit explicațiilor oferite de Alexandru Nazare. Proiectul include și mecanisme privind limitarea exporturilor de benzină și motorină, controlarea adaosului comercial și protejarea stocurilor, pentru ca diminuarea accizei să se regăsească în prețul final.

„Reducerea clară a accizei, impactul va fi mai mare decât în cazul reducerii TVA, limitarea exporturilor motorină și limitarea adaosului comercial. Toate măsurile vor duce la o reducere finală a prețului”, a declarat Bogdan Ivan.

Avizul comisiei nu înseamnă că prețurile vor scădea imediat. Proiectul trebuie adoptat de Parlament, cel mai probabil miercuri, promulgat și publicat în Monitorul Oficial, iar efectul concret va depinde inclusiv de evoluția cotațiilor petroliere și de modul în care furnizorii aplică mecanismul.

Angajările din sănătate posibil deblocate

Comisia pentru sănătate din Camera Deputaților a adoptat luni un amendament care permite deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar.

Amendamentul a fost depus de grupul PSD și a primit voturi din partea tuturor partidelor. Parlamentarii PNL s-au abținut. Proiectul urmează să ajungă miercuri la votul plenului Camerei Deputaților.

Potrivit textului adoptat, excepția se aplică unităților și instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății, unităților sanitare aflate în subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și spitalelor și celorlalte unități din subordinea autorităților locale.

Posturile vor putea fi ocupate numai cu încadrarea în bugetele aprobate ale instituțiilor.

Amendamentul a fost inițiat de zece deputați PSD, printre care foștii miniștri ai Sănătății Alexandru Rafila și Alexandru Rogobete, precum și Rodica Nassar. Propunerea a fost adoptată în Comisia pentru sănătate cu 17 voturi „pentru” și trei abțineri, fără voturi împotrivă.

PNL și USR propun declarații de interese financiare pentru demnitari

Parlamentarii PNL și USR au depus un amendament la proiectul legii integrității, prin care președintele României, premierul, parlamentarii și alte persoane care exercită funcții publice de autoritate ar urma să fie obligate să depună declarații de interese financiare.

Obligația ar urma să se aplice și persoanelor aflate la conducerea unor instituții precum Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Consiliul Concurenței, Avocatul Poporului și Consiliul Superior al Magistraturii.

Conform propunerii, declarațiile ar deveni publice în cel mult 60 de zile de la generarea lor de către Agenția Națională de Integritate, prin platforma e-DAI.

„Considerăm că România are nevoie de standarde solide de integritate și de un control eficient al conflictelor de interese”, a transmis PNL, care le-a cerut parlamentarilor să susțină amendamentul și proiectul în sesiunea extraordinară.

Legea integrității rămâne însă unul dintre proiectele care provoacă tensiuni între partide. PSD a anunțat că va vota doar o formă agreată cu ANI și compatibilă cu deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene, acuzând anterior PNL și USR că încearcă să slăbească unele mecanisme de control. PNL și USR resping aceste acuzații și susțin că amendamentele urmăresc creșterea transparenței.

Aviz favorabil pentru prelungirea termenului privind TVA la locuințe

În paralel, comisiile de specialitate ale Senatului au analizat două inițiative, depuse de PSD și AUR, care propun prelungirea până la 1 octombrie 2026 a termenului pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare eligibile pentru cota redusă de TVA de 9%.

Ambele proiecte au primit aviz favorabil în Comisia economică, însă forma care ar urma să fie trimisă mai departe este cea inițiată de PSD. În ședința Comisiei economice au fost prezenți fizic cinci dintre cei 15 membri, iar la Comisia pentru sănătate au participat în sală 12 dintre cei 28 de senatori.

Proiectul nu introduce TVA de 9% pentru toate locuințele noi, ci prelungește un regim tranzitoriu pentru cumpărătorii care îndeplinesc condițiile stabilite anterior de lege. Termenul pentru livrarea și autentificarea tranzacției ar urma să fie mutat de la 31 iulie la 1 octombrie 2026. După expirarea perioadei tranzitorii, se aplică TVA de 21%.

Inițiativa a fost depusă după problemele informatice de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care au îngreunat eliberarea documentelor și finalizarea unor tranzacții. Avizul comisiei nu înseamnă însă că măsura a intrat în vigoare: proiectul trebuie adoptat, cel mai probabil miercuri, de Senat și de Camera Deputaților, promulgat și publicat în Monitorul Oficial.

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul PSD, avizul este consultativ, argumentând că stabilirea datei de 1 octombrie nu oferă o garanție în lipsa unui termen cert pentru restabilirea completă a bazelor de date ale ANCPI. CES a sugerat ca prelungirea să fie calculată în raport cu momentul reluării funcționării sistemului.

Legile restante din PNRR, miza principală a sesiunii

Motivul central al convocării Parlamentului îl reprezintă proiectele necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Senatul are pe agendă introducerea unui mecanism prin care angajații ANAF și ai Autorității Vamale ar urma să fie recompensați în funcție de performanțele privind colectarea veniturilor, precum și modificarea Codului administrativ în ceea ce privește cariera funcționarilor publici și gestionarea personalului contractual.

La Camera Deputaților se află Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, proiectul privind integritatea, legea referitoare la decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, modificările privind prima de carieră didactică și un proiect din domeniul sănătății.

Legea salarizării unitare, unul dintre cele mai sensibile angajamente din PNRR, nu se află însă pe actuala ordine de zi, în lipsa unui acord politic asupra formei proiectului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță că social-democrații vor susține o parte dintre reformele restante din PNRR, dar avertizează că partidul nu va vota automat proiectele trimise Parlamentului de Guvernul interimar. PNL îl acuză că pune în pericol fondurile europene, în timp ce USR susține că blocarea reformei privind integritatea poate costa România aproape 800 de milioane de euro.

Cum se poziționează celălalte partide

Liberalii au anunțat că susțin adoptarea integrală a proiectelor necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR și au avertizat că amendamentele care nu respectă condițiile negociate cu Comisia Europeană pot pune în pericol ultima tranșă de granturi, estimată la aproximativ trei miliarde de euro.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a afirmat că obiectivul sesiunii extraordinare trebuie să fie adoptarea întregului pachet restant din PNRR și aprobarea acordului SAFE.

„Orice alt rezultat s-ar traduce în pierderi de sute de milioane sau chiar miliarde de euro pentru România”, a transmis liberalul, cerându-le parlamentarilor PSD să voteze proiectele pe care s-au angajat anterior să le susțină.

Anterior, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan acuzase PSD de „șantaj” și ceruse social-democraților să revină din vacanță pentru a vota reformele de care depind aproximativ 4,5 miliarde de euro din PNRR.

AUR are o poziție apropiată de cea a PSD în privința salarizării bugetarilor. Formațiunea a anunțat că nu va susține actuala variantă a proiectului, argumentând că aceasta nu a fost negociată suficient cu sindicatele și ar putea afecta veniturile unor categorii de angajați din sistemul public

UDMR susține adoptarea Codului Urbanismului, unul dintre jaloanele care trebuie finalizate până la 31 august. Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a avertizat că proiectul trebuie să treacă rapid prin Parlament pentru a putea fi publicat în Monitorul Oficial înainte de expirarea termenului asumat în PNRR.

Împrumutul SAFE, de peste 16,6 miliarde de euro

Deputații urmează să dezbată și aprobarea Acordului de împrumut SAFE încheiat între România și Uniunea Europeană. România are alocată prin acest instrument o finanțare de aproximativ 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare din program, după Polonia.

Banii sunt acordați sub formă de credite pe termen lung și sunt destinați înzestrării Armatei, proiectelor de infrastructură cu utilizare duală, precum sectoarele Pașcani–Ungheni și Pașcani–Siret, precum și investițiilor Ministerului de Interne și structurilor de protecție civilă.

Voturile finale, așteptate miercuri

Potrivit programului aprobat, deputații lucrează luni și marți în comisii. Miercuri, de la ora 10:00, este programată o nouă ședință de plen, cu dezbateri și vot final asupra proiectelor care vor primi rapoartele necesare, inclusiv asupra inițiativelor adoptate între timp de Senat.

Sesiunea extraordinară are loc și pe fondul crizei politice prelungite, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan și eșecul formării unui nou Executiv. Cabinetul funcționează interimar, iar președintele Nicușor Dan a cerut partidelor să găsească o majoritate parlamentară, avertizând că instabilitatea poate afecta economia, ratingul de țară și respectarea angajamentelor europene