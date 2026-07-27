Virgil Popescu răspunde acuzațiilor AUR: „Stăpânii lor sunt rușii și Vladimir Putin”

„Reprezentanții AUR mint pentru că îi doare adevărul, așa că repet: stăpânii lor sunt rușii și Vladimir Putin. De-asta aruncă cu minciuni în mine, vor să creeze o perdea de fum și să ascundă cine le dă ordinele. Dar este important să nu lăsăm o dezinformare să circule în spațiul public”, a declarat Virgil Popescu pentru MEDIAFAX.

Virgil Popescu respinge acuzațiile AUR

Fostul ministru al Energiei a răspuns astfel acuzațiilor lansate sâmbătă de deputata AUR Ionelia Priescu, care a afirmat că acesta folosește incidentele provocate de dronele rusești pentru a ataca AUR și pe liderul formațiunii, George Simion.

Deputata AUR a susținut că mandatul lui Virgil Popescu la Ministerul Energiei a fost marcat de creșterea facturilor la energie.

Virgil Popescu a respins afirmațiile privind creșterea prețurilor la energie și a susținut că populația a fost protejată prin schema de plafonare și compensare aplicată în perioada în care a condus ministerul.

„Adevărul despre «prețurile explodate la energie» este acesta. În primul rând, liberalizarea pieței de energie s-a făcut în 2025, atunci au început românii să simtă creșterea prețurilor la energie. Pentru că, în perioada 2021-2023, când eu am condus Ministerul Energiei, am introdus plafonare și compensare atât la energie electrică, cât și la gaze naturale. Până în 2025, românii au fost protejați”, a afirmat europarlamentarul PNL.

Potrivit acestuia, aproximativ 47% dintre gospodării, cu un consum mediu de 54 kWh pe lună, au beneficiat de un tarif de 0,68 lei/kWh, iar alte 34% au plătit 0,80 lei/kWh.

„În total, peste 90% dintre români au fost acoperiți integral de schema de plafonare”, a susținut Virgil Popescu.

În privința taxei de solidaritate aplicate companiilor din energie, fostul ministru a afirmat că Petrom a plătit această contribuție.

„În ceea ce privește taxa de solidaritate, amintesc că Petrom a plătit această taxă, deși nu era în atribuția Ministerului Energiei, ci a Ministerului de Finanțe”, a declarat acesta.

„AUR vine cu etichete mincinoase”

Virgil Popescu a reluat apoi acuzațiile la adresa AUR și i-a cerut lui George Simion să recunoască faptul că dronele care au pătruns în spațiul aerian al României erau rusești și că războiul din Ucraina a fost declanșat de Rusia.

„Eu am venit cu prețuri mici, plafonate, verificabile, în timp ce AUR vine cu etichete mincinoase. Când nu ai argumente și te doare adevărul, arunci cu noroi. Hai, curaj, domnule Simion, spuneți adevărul: drona era rusească, războiul de la graniță a fost început de Vladimir Putin”, a mai spus europarlamentarul.