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Băsescu: „Statul se șubrezește continuu” din cauza blocajelor și „stângăciilor constituționale”

„Sunt stângăcii constituționale care blochează lucrurile. Și nu e în regulă. Nu e în regulă pentru că statul se subrezește continuu”, spune fostul președinte Traian Băsescu, duminică seară.
Băsescu: „Statul se șubrezește continuu” din cauza blocajelor și „stângăciilor constituționale”
OCTAV GANEA / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
26 iul. 2026, 21:35, Politic
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„Președintele vine și spune: «Nu voi valida un guvern în care e AUR». Adică ce vrei să spui? Că dacă îl votează Parlamentul, tu refuzi semnarea decretelor? (…) Ce articol din Constituție îți spune că trebuie să ai confirmarea voturilor înainte de votul din Parlament? (…) Sunt stângăcii constituționale care blochează lucrurile. Și nu e în regulă. Nu e în regulă pentru că statul se șubrezește continuu”, a declarat Băsescu, la Digi24.

Întrebat dacă tensiunile dintre președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan reprezintă principala sursă a actualei crize politice, fostul șef al statului a respins această ipoteză și a indicat o altă cauză.

„N-aș zice sursa primară, hai să fim cinstiți. A fost PSD-ul cu Grindeanu. Președintele poate s-a lipit de ocazie (…). PSD-ul, Grindeanu i-au vrut capul pentru că au intrat într-o criză de credibilitate din cauza măsurilor pe care le aprobau în Guvern și le criticau în afara Guvernului”, a afirmat Băsescu.

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