Sondaj CURS: AUR conduce cu 34%. Scorurile PSD, PNL și USR. Opt din zece români spun că țara merge într-o direcție greșită

Datele cercetării indică, în același timp, un nivel ridicat de nemulțumire în societate: 80% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Doar 16% cred că direcția este bună, iar 4% nu au răspuns sau nu au știut să răspundă.

AUR, la 11 puncte în fața PSD

În ceea ce privește intenția de vot la alegerile parlamentare, AUR este cotat cu 34%, urmat de PSD, cu 23%, și PNL, cu 21%.

USR ar obține 9%, UDMR este cotat cu 4%, iar SOS România cu 3%. „PNRR – Piedone” și Acțiunea Conservatoare ar obține câte 2%. Alte partide cumulează, de asemenea, 2%.

Călin Georgescu, Nicușor Dan și George Simion, primii în clasamentul încrederii

Călin Georgescu se află pe primul loc în clasamentul personalităților politice, 33% dintre respondenți declarând că au multă sau foarte multă încredere în acesta. Este urmat de Nicușor Dan, cu 30%, și de George Simion, cu 24%.

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu sunt la egalitate, cu câte 23%. Cristian Popescu Piedone are 18%, Claudiu Târziu 16%, Kelemen Hunor 14%, Diana Șoșoacă 11%, iar Dominic Fritz 10%.

Sondajul indică însă și niveluri ridicate de neîncredere. Diana Șoșoacă înregistrează 84% opinii de tip „foarte puțină” sau „puțină” încredere, iar Dominic Fritz 80%. În cazul lui Călin Georgescu, procentul este de 62%, iar pentru Nicușor Dan de 67%.

Armata și Biserica, instituțiile cel mai bine evaluate

Armata este instituția cu cea mai bună imagine în rândul populației, 81% dintre respondenți având o părere bună sau foarte bună. Urmează Biserica, cu 79%, și Pompierii/SMURD, cu 66%.

Poliția beneficiază de 54% opinii favorabile, mediul privat de 53%, iar Uniunea Europeană de 51%. Presa scrisă și online este evaluată favorabil de 46% dintre respondenți și nefavorabil de 51%.

La polul opus se află Guvernul, cu doar 19% opinii bune și 78% opinii proaste, și Parlamentul, cu 20% evaluări favorabile și 77% nefavorabile. Președinția are 31% opinii bune și 67% opinii proaste.

Majoritatea românilor nu vrea alegeri anticipate

Deși întrebarea din sondaj face referire la blocajul politic și la posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, 58% dintre respondenți se declară împotriva acestei soluții.

O treime dintre cei intervievați, respectiv 33%, susțin organizarea anticipatelor, iar 9% nu au o opinie sau nu au răspuns.

O proporție similară se opune variantei suspendării și demiterii președintelui României. Astfel, 57% nu sunt de acord cu acest scenariu, 31% îl susțin, iar 12% nu știu sau nu răspund.

Cum a fost realizat sondajul

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 14–24 iulie 2026, pe un eșantion de 1.108 persoane adulte, rezidente în România. Datele au fost culese telefonic, prin metoda CATI.

Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de plus sau minus 3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului.