Dezvăluiri din sondajele nepublice văzute de echipa președintelui. Tomac: AUR este pe primul loc, dar anticipatele nu ar schimba semnificativ Parlamentul

Declarațiile au fost făcute în emisiunea „Ai aflat!”, moderată de Ionuț Cristache la Gândul.

„Nu trebuie să accelerăm adâncirea crizei, pentru că, dincolo de schimbarea unor procente între partide, unele poate mai mici, altele mai mari, configurația parlamentară nu s-ar schimba semnificativ”, a declarat Eugen Tomac.

Întrebat de moderator pe ce informații își bazează afirmația, consilierul prezidențial a precizat că a avut acces, în ultimele săptămâni, la mai multe cercetări sociologice.

„Cel puțin din cercetările pe care le vedem, așa arată datele acum”, a spus Tomac.

Tomac spune că a văzut sondaje care nu au fost publicate

Moderatorul l-a întrebat dacă este vorba despre alte sondaje decât cele prezentate publicului.

„Evident. Inclusiv la cele care nu au fost prezentate opiniei publice. Nu vreau să intru în detalii de acest gen, tocmai pentru că nu am acordul companiilor respective”, a răspuns Eugen Tomac.

Consilierul prezidențial a negat însă că cercetările respective ar fi fost comandate de Administrația Prezidențială.

„Nu a comandat Administrația Prezidențială, dar, evident, în mediul politic există acces și la aceste date, pe care, în mod voluntar, le pun la dispoziție cei care le realizează, tocmai pentru că se păstrează acest gen de comunicare”, a explicat Tomac.

Întrebat dacă datele nepublice sunt diferite de cele prezentate în sondajul IRES, Eugen Tomac a răspuns că diferențele nu sunt mari.

„Nu sunt foarte diferite. Tocmai de aceea îmi păstrez acest optimism cu privire la nevoia de a ieși din această zonă de blocaj”, a afirmat el.

Sondajul IRES realizat la comanda PSD și publicat miercuri indică un scor de 40% pentru AUR. PSD este cotat cu 21%, PNL cu 17%, iar USR cu 10%. Cercetarea a fost realizată în perioada 29 iunie–2 iulie 2026.

Un alt sondaj, realizat de Agenția de Rating Politic în perioada 30 iunie–3 iulie, plasa AUR tot pe primul loc, cu 36,4%, urmat de PNL, cu 22,4%, PSD, cu 17,9%, și USR, cu 10,5%.

AUR, pe primul loc și în sondajele văzute de Tomac

Moderatorul a insistat asupra clasamentului din cercetările nepublice.

„Pe sondajele la care dumneavoastră ați avut acces, AUR este pe primul loc?”, l-a întrebat jurnbalistul

„Da”, a răspuns Tomac.

Întrebat dacă partidul condus de George Simion depășește pragul de 30%, consilierul prezidențial a confirmat.

„Peste 30%?”, a insistat moderatorul.

„Da”, a spus Eugen Tomac, fără să ofere procentul exact și fără să prezinte date despre celelalte partide.

Tomac a recunoscut că, în eventualitatea unor alegeri organizate în perioada următoare, AUR ar ocupa primul loc, dar consideră că raportul general de forțe nu s-ar modifica suficient pentru a rezolva blocajul politic.

„Clasamentul, evident, în ceea ce privește ordinea în Parlament, se poate schimba, dar configurația Parlamentului nu s-ar schimba semnificativ. Evident că tot partidele care, inclusiv în Parlamentul European, susțin guvernarea europeană vor fi cele care vor trebui să genereze o nouă majoritate”, a declarat Tomac.

„Automat, dacă un partid este pe primul loc, el reprezintă un curent social. Dacă AUR ar avea peste 30% din voturi, ar însemna că unul din trei români care merge la vot ar vota cu AUR. Ce îl califică pe Nicușor Dan, ce califică partidele actuale sau pe oricine să ignore unul din trei români?”, a întrebat Ionuț Cristache.

„Nu ignoră nimeni pe nimeni”, a răspuns Tomac.

Consilierul prezidențial a susținut că toate partidele și grupurile reprezentate în Parlament, inclusiv AUR, au fost invitate la consultările oficiale de la Palatul Cotroceni.

„La toate consultările oficiale au fost invitate toate grupurile politice din Parlament. Atunci când vor exista din nou aceste consultări, evident că le vom anunța și vom invita toate grupurile politice”, a spus el.

Tomac: Partidele trebuie să rămână „în logica raționalului”

Eugen Tomac a cerut partidelor să dea dovadă de mai multă deschidere și să găsească o formulă care să permită învestirea unui guvern cu puteri depline.

„Este foarte important să conștientizăm că, în clipa de față, ceea ce dorim să le solicităm partidelor este să rămână în logica raționalului și să dea dovadă de mai multă deschidere pentru a găsi o formulă care să ne permită să avem un guvern”, a afirmat consilierul prezidențial.

Întrebat dacă o eventuală colaborare cu AUR ar însemna intrarea „în logica iraționalului”, Tomac a negat.

„Nu am spus asta, pentru că, în democrație, până la urmă trebuie respectat votul. Dar în momentul de față avem în Parlament o configurație foarte clară”, a precizat el.

Eugen Tomac a mai declarat că România trebuie să iasă cât mai repede din criza politică și că prelungirea interimatului poate produce consecințe economice și administrative.

„Este o criză politică de 70 de zile. Într-o societate democratică, oamenii care își respectă angajamentele fac ceea ce este bine pentru societate. Eu cred că, în momentul de față, există premise pentru a debloca, prin gesturi politice asumate, această criză”, a spus Tomac.

România, fără un guvern cu puteri depline după două desemnări eșuate

Criza guvernamentală a început pe 5 mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Moțiunea inițiată de PSD și AUR a fost adoptată cu 281 de voturi.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru pe 4 iunie. Tomac și-a depus mandatul după zece zile, constatând că nu poate obține majoritatea necesară în Parlament. Ulterior, Adrian Veștea a fost desemnat premier, însă cabinetul propus de acesta nu a primit votul de încredere al Legislativului.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, 14 iulie, că nu vede utilitatea alegerilor anticipate, deoarece acestea ar prelungi incertitudinea și, potrivit sondajelor, nu ar genera o configurație parlamentară semnificativ diferită.