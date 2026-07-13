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Grindeanu: Alegerile anticipate rămân o opțiune. PSD este pregătit și pentru acest scenariu

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că varianta alegerilor parlamentare anticipate nu poate fi exclusă, însă a avertizat că un astfel de scenariu ar prelungi instabilitatea politică și economică a României. Declarațiile au fost făcute la Parlament, după discuțiile politice desfășurate la Palatul Cotroceni.
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Victor Dan Stephanovici
13 iul. 2026, 12:40, Politic
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Grindeanu a afirmat că în spațiul public au apărut tot mai multe voci care susțin organizarea de alegeri anticipate, inclusiv din partea unor reprezentanți ai PNL, USR și AUR, iar această variantă se află „pe masă”. „E un scenariu pe care nu pot să-l exclud niciodată. E pe masă”, a spus liderul PSD. El a precizat însă că, din punct de vedere procedural, alegerile anticipate nu pot fi organizate într-un termen scurt și, dacă s-ar ajunge la această soluție, scrutinul ar avea loc cel mai probabil în toamna târzie a acestui an.

Grindeanu: Anticipatele ar prelungi instabilitatea

Președintele PSD consideră că organizarea unor alegeri anticipate ar avea consecințe asupra climatului politic și economic. „E un scenariu care ar arunca într-un soi de instabilitate continuă scena politică și economică”, a declarat acesta, adăugând că acesta este principalul criteriu după care trebuie evaluată o asemenea opțiune. Cu toate acestea, Grindeanu a subliniat că PSD este pregătit și pentru această eventualitate.

PSD avertizează că nu va mai susține majorități cu PNL și USR

În eventualitatea declanșării anticipatelor, liderul social-democrat a transmis că PSD va intra în competiția electorală fără intenția de a reface ulterior o majoritate cu PNL sau USR, dacă aceste partide își mențin poziția actuală. „Vom intra în alegeri pe bază de reciprocitate. Dacă USR și PNL au decizii prin care spun că nu mai fac majorități cu PSD, evident vom avea și noi același lucru”, a afirmat Grindeanu. El a adăugat că PSD nu poate rămâne „doar pe post de sac de box”, fiind în opoziție, dar solicitat în același timp să asigure voturile necesare în Parlament pentru proiectele Guvernului.

Critici la adresa Guvernului și a premierului interimar

În aceeași conferință de presă, Sorin Grindeanu a reiterat solicitarea ca premierul interimar Ilie Bolojan să demisioneze, acuzându-l că nu face demersuri pentru deblocarea situației politice și că încearcă să își prelungească mandatul. Potrivit liderului PSD, responsabilitatea pentru deblocarea crizei aparține Guvernului, nu Parlamentului, iar un gest de bună-credință ar fi desemnarea unui alt premier interimar, fără aceeași încărcătură politică. În ceea ce privește discuțiile purtate la Cotroceni, Grindeanu a confirmat că au fost analizate mai multe scenarii politice, inclusiv unele propuse de liderul UDMR, Kelemen Hunor, însă a evitat să ofere detalii, afirmând că acestea vor fi prezentate de acesta dacă va considera necesar.

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