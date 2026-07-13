Oana Țoiu participă la Consiliul Afacerilor Externe al UE. Marea Neagră și războiul din Ucraina, printre principalele teme de pe agendă

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, participă luni, 13 iulie, la reuniunea Consiliului Afacerilor Externe (CAE), desfășurată la Bruxelles, dar și la evenimentele organizate în marja acesteia.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), pe agenda reuniunii se află o serie de subiecte importante legate de securitatea europeană și interesele economice ale Uniunii Europene și ale statelor membre.

Marea Neagră, pe agenda reuniunii la solicitarea României

Unul dintre principalele puncte ale acestei reuniuni este dedicat regiunii Mării Negre, iar subiectul inclus pe agenda Consiliului la solicitarea expresă a României și a altor state membre care au susținut această inițiativă.

Potrivit MAE, „Marea Neagră este pe agenda CAE la solicitarea expresă a României și a altor state membre susținătoare. În cadrul sesiunii dedicate abordării strategice a UE la Marea Neagră, intervenția României va fi axată pe Hub-ul de securitate maritimă la Marea Neagră ce urmează să fie operaționalizat la Constanța și Varna, rutele comerciale și decizia României, împreună cu Turcia și Bulgaria, de a extinde colaborarea la protejarea infrastructurii critice.”

România va prezenta proiectele privind consolidarea securității maritime în regiune și dezvoltarea cooperării cu statele vecine pentru protejarea infrastructurii critice.

Sprijin pentru Ucraina și securitatea energetică

Pe agenda Consiliului se află, totodată, și războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Discuțiile dintre oficiali vor fi în special despre continuarea sprijinului european în domeniul energiei.

Conform comunicatului MAE, „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este discutat cu accent asupra sprijinului european în domeniul energiei, iar intervenția României va fi axată pe necesitatea finanțărilor europene pentru avansarea conectării infrastructurii de energie la graniță și pe susținerea pachetelor de sancțiuni”.

România se poziționează ca susținătoare a finanțărilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii energetice și menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Întâlnire cu laureata Premiului Nobel pentru Pace

În cadrul vizitei la Bruxelles, ministra Oana Țoiu va avea o întâlnire și cu Oleksandra Matviichuk, președinta Centrului pentru Libertăți Civile și laureată a Premiului Nobel pentru Pace.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că „la întâlnirea cu Oleksandra Matviichuk, președinta Centrului pentru libertăți civile și recipientă a Premiului Nobel pentru pace, ministrul Oana Țoiu va susține sprijinul pentru eliberarea copiilor răpiți și a civililor din captivitate, inclusiv prin susținerea Tribunalului Împotriva Crimelor de Agresiune”.

Situația din Orientul Mijlociu și cooperarea cu statele din Golf

De asemenea, este menționat că în cadrul reuniunii va fi analizată și situația din Orientul Mijlociu.

Discuțiile vor avea în vedere situația din Iran, criza umanitară din Fâșia Gaza, soluția celor două state, dar și evoluțiile din Cisiordania și Liban. MAE scrie că vor fi abordate și relațiile dintre Uniunea Europeană și ONU, alături de situația din Bosnia și Herțegovina.

De asemenea, Oana Țoiu va participa la reuniunea dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG), alături de miniștrii de externe ai statelor membre ale organizației. Ea va avea mai multe întâlniri bilaterale organizate în marja evenimentului.

Din delegația Ministerului Afacerilor Externe care participă la Consiliul Afacerilor Externe mai fac parte Mihnea Motoc, director politic, ambasadorul Iulia Matei, reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, și Ileana Dinculescu, director al Direcției Orientul Mijlociu și Africa.