Oana Țoiu condamnă atacul Rusiei asupra Kievului. Discuții cu omologul său ucrainean, Andrii Sybiha

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a scris luni, pe pagina sa de X, că transmite „condoleanțe rudelor și celor dragi” în urma atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea precedentă.

Oficialul român a discutat și cu omologul său ucrainean, Andrii Sybiha, care a informat-o despre situația din teren de la acest moment.

„Noaptea trecută, Rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, având ca țintă principală Kievul. Mai multe persoane, atât civili, cât și membri ai echipelor de intervenție rapidă, au fost ucise în urma atacului. Am purtat o discuție telefonică cu omologul meu ucrainean Andrii Sybiha, care m-a informat cu privire la situație. Transmit condoleanțe rudelor și celor dragi ai acestora. Alte 25 de persoane au fost rănite, printre care și doi copii.”, a scris ministra de Externe.

Atacul a provocat și distrugeri semnificative asupra unor obiective culturale și de patrimoniu din capitala Ucrainei.

Au fost afectate clădiri rezidențiale, dar și situri cunoscute, inclusiv Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Mănăstirea Pechersk, acoperișul Muzeului de Artă Arsenal și Studioul de Film Alexander Dovzhenko.

Oana Țoiu a adus și critici la adresa Rusiei, care a creat o amploare de distrugeri, în special afectarea unor obiective cu valoare religioasă și culturală, pe care le-a asociat cu retorica Moscovei privind „valorile tradiționale”.

„Acest atac deosebit de crud și brutal împotriva unei mănăstiri protejate de UNESCO și a unui loc sacru al creștinismului ortodox demonstrează cât de goale de conținut sunt afirmațiile lui Putin potrivit cărora Rusia ar fi apărătoarea valorilor tradiționale creștine. Istoria ne-a învățat că viața umană și valorile umane universale au o importanță redusă pentru Rusia imperialistă.”, a scris Țoiu.

„Astfel de acte de violență fără sens și nediscriminatorie nu sunt doar încălcări flagrante ale dreptului internațional, ci și un semn al disperării Rusiei în războiul său de agresiune prost conceput și sortit eșecului.”

Ea a mai precizat că luna în curs a adus unele dintre cele mai grave bombardamente asupra civililor ucraineni de la începutul războiului.

„În această lună au avut loc cele mai sângeroase bombardamente împotriva civililor ucraineni de la începutul războiului Rusiei. Eșuând în acțiunea sa militară, Rusia ucide civili și distruge patrimoniul.”

Oana Țoiu, discuții cu Andrii Sybiha

Totodată, ministra de Externe a discutat cu Andrii Sybiha despre viitorul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei.

Acesta ar urma să fie al 21-lea pachet și este în curs de pregătire la nivelul UE, cu obiectivul adoptării în cadrul Consiliului Afaceri Externe din luna iulie.

„În cadrul discuției pe care am purtat-o cu Andrii Sybiha, am abordat tema adoptării celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pe care UE a început să îl pregătească. Obiectivul este ca acesta să fie adoptat în cadrul Consiliului Afaceri Externe (FAC) din luna iulie. Consolidarea cadrului de sancțiuni este extrem de relevantă în circumstanțele actuale. Este singurul răspuns posibil în fața escaladării scandaloase de către Rusia a atacurilor la scară largă împotriva civililor și a infrastructurii din Ucraina, precum și a recentelor incidente de securitate din statele membre, inclusiv din România. Având în vedere refuzul Rusiei de a se angaja în discuții de pace semnificative, în ciuda eforturilor susținute depuse de SUA și UE, este necesar să dăm dovadă de o solidaritate maximă cu partea agresată.”, a scris ministra.