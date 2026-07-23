Ucraina cere o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după atacurile asupra navelor din Marea Neagră

Într-un mesaj distribuit de Ambasada Ucrainei în România pe platforma Facebook, ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a afirmat că Moscova încearcă să blocheze exporturile ucrainene de cereale și să destabilizeze piețele alimentare internaționale.

„Rusia ține securitatea alimentară globală ostatică”, a declarat oficialul ucrainean.

Kievul: Atacurile afectează exporturile de cereale

Potrivit lui Andrii Sybiha, efectele atacurilor s-au resimțit deja asupra traficului maritim. „Astăzi, niciun vas nu a traversat coridorul maritim al Ucrainei din Marea Neagră, chiar în perioada de vârf a recoltei. Acesta este un act deliberat de teroare economică și umanitară”, a afirmat ministrul de Externe.

Oficialul ucrainean susține că atacurile Rusiei nu afectează doar Ucraina, ci au consecințe asupra aprovizionării cu produse agricole la nivel mondial.

„Așa cum Iranul a vizat rutele energetice din Strâmtoarea Ormuz, Rusia vizează acum piețele alimentare globale din Marea Neagră”, a declarat Sybiha.

Acesta a avertizat că, dacă atacurile vor continua, „milioane de familii din Africa, Asia, Orientul Mijlociu și America Latină s-ar putea confrunta cu creșterea prețurilor și cu foametea”.

Ucraina cere o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU

În acest context, Ucraina a solicitat convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, programată pentru 27 iulie.

Potrivit Ministerului ucrainean de Externe, reuniunea are ca obiectiv mobilizarea comunității internaționale pentru a condamna atacurile asupra navelor civile și pentru a cere Rusiei să înceteze acțiunile care afectează libertatea de navigație în Marea Neagră.

Kievul solicită statelor membre ale ONU să ceară Moscovei „încetarea imediată a atacurilor asupra libertății de navigație în Marea Neagră”, apreciind că securitatea rutelor maritime este esențială pentru comerțul internațional și pentru aprovizionarea cu alimente a numeroase state dependente de importurile de cereale.