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Ucraina cere o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după atacurile asupra navelor din Marea Neagră

Ministerul ucrainean de Externe acuză Rusia că desfășoară o campanie de atacuri împotriva navelor comerciale civile din Marea Neagră, susținând că, în ultimele zile, cel puțin trei cargouri au fost lovite, iar membri ai echipajelor au fost uciși și răniți.
Ucraina cere o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după atacurile asupra navelor din Marea Neagră
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
23 iul. 2026, 20:53, Știri externe
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Într-un mesaj distribuit de Ambasada Ucrainei în România pe platforma Facebook, ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a afirmat că Moscova încearcă să blocheze exporturile ucrainene de cereale și să destabilizeze piețele alimentare internaționale.

„Rusia ține securitatea alimentară globală ostatică”, a declarat oficialul ucrainean.

Kievul: Atacurile afectează exporturile de cereale

Potrivit lui Andrii Sybiha, efectele atacurilor s-au resimțit deja asupra traficului maritim. „Astăzi, niciun vas nu a traversat coridorul maritim al Ucrainei din Marea Neagră, chiar în perioada de vârf a recoltei. Acesta este un act deliberat de teroare economică și umanitară”, a afirmat ministrul de Externe.

Oficialul ucrainean susține că atacurile Rusiei nu afectează doar Ucraina, ci au consecințe asupra aprovizionării cu produse agricole la nivel mondial.

„Așa cum Iranul a vizat rutele energetice din Strâmtoarea Ormuz, Rusia vizează acum piețele alimentare globale din Marea Neagră”, a declarat Sybiha.

Acesta a avertizat că, dacă atacurile vor continua, „milioane de familii din Africa, Asia, Orientul Mijlociu și America Latină s-ar putea confrunta cu creșterea prețurilor și cu foametea”.

Ucraina cere o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU

În acest context, Ucraina a solicitat convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, programată pentru 27 iulie.

Potrivit Ministerului ucrainean de Externe, reuniunea are ca obiectiv mobilizarea comunității internaționale pentru a condamna atacurile asupra navelor civile și pentru a cere Rusiei să înceteze acțiunile care afectează libertatea de navigație în Marea Neagră.

Kievul solicită statelor membre ale ONU să ceară Moscovei „încetarea imediată a atacurilor asupra libertății de navigație în Marea Neagră”, apreciind că securitatea rutelor maritime este esențială pentru comerțul internațional și pentru aprovizionarea cu alimente a numeroase state dependente de importurile de cereale.

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