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Șapte persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite în noi atacuri rusești asupra regiunii Sumî

Șapte persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite după ce forțele rusești au atacat 23 de localități din regiunea ucraineană Sumî.
Șapte persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite în noi atacuri rusești asupra regiunii Sumî
Maria Nițu
22 iul. 2026, 09:25, Știri externe
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Șapte persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite în urma atacurilor lansate de forțele rusești asupra regiunii Sumî din nord-estul Ucrainei, în ultimele 24 de ore. Potrivit Poliției Regionale Sumî, citată de Ukrinform, au fost înregistrate 37 de atacuri asupra a 23 de localități.

Autoritățile ucrainene au precizat că atacurile au inclus bombe aeriene ghidate, drone FPV, alte drone de atac, cu mortiere și cu artilerie. Loviturile au vizat districtele Sumî, Șostka, Okhtyrka și Konotop.

În comunitatea Sumî, un tânăr de 18 ani a fost rănit într-un atac cu dronă. Alte două persoane, o femeie de 26 de ani și una de 73 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost rănite într-un atac cu drone produs pe 20 iulie.

Printre victime se află și doi copii. O fetiță de opt luni a primit îngrijiri medicale după ce a fost rănită într-un atac cu drone din 19 iulie, iar un băiat de 12 ani a fost tratat după un atac cu bombă aeriană ghidată produs pe 15 iulie.

În comunitatea Bilopillia, un bărbat de 76 de ani și o femeie de 77 de ani au solicitat asistență medicală după ce au fost răniți într-un atac cu drone rusești desfășurat pe 20 iulie.

Atacurile au provocat și multe pagube materiale. Locuințele, autoturismele și obiectivele de infrastructură civilă au fost avariate în diferite zone ale regiunii.

Anterior, armata rusească a lovit o clădire cu nouă etaje din orașul Sumî, apoi a lansat un nou atac asupra aceleiași zone, în timp ce echipele de intervenție acționau la fața locului. În acel incident, șase persoane au fost rănite.

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