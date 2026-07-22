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Statele Unite au trimis un avion cu ajutoare umanitare în Cuba

Statele Unite au făcut un prim pas în vastul lor program de ajutor pentru Cuba. Un prim avion încărcat cu provizii a decolat spre insulă, marcând începutul ajutorului de 100 de milioane de dolari promis de Washington.
Statele Unite au trimis un avion cu ajutoare umanitare în Cuba
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
22 iul. 2026, 10:38, Știri externe
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Statele Unite au anunțat că au trimis în Cuba un avion încărcat cu alimente și kituri de igienă, ca prim pas în cadrul angajamentului său de a distribui 100 de milioane de dolari în ajutor umanitar „poporului cubanez”, impunând în același timp o presiune tot mai mare asupra insulei comuniste, potrivit Le Figaro.

Avionul a decolat marți din Miami, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, care lucrează în parteneriat cu organizația Catholic Relief Services (CRS).

„Zborul de astăzi conține alimente și kituri de igienă pentru până la 700 de familii cubaneze. Distribuirea directă de către reprezentanții parohiilor locale de pe insulă va asigura că acest ajutor american vital ajunge la cubanezii aflați în nevoie, fără ca regimul să poată să-l devieze sau să-l fure”, a scris organizația.

Oferta de ajutor umanitar, făcută inițial în noiembrie, după trecerea devastatoare a uraganului Melissa, a fost ulterior extinsă și reînnoită de secretarul de stat american Marco Rubio. Potrivit oficialului din administrația Trump, Havana a acceptat-o ​​la sfârșitul lunii mai.

Cuba se confruntă o gravă criză economică

La acea vreme, oficialii din Cuba au declarat public doar că iau în considerare propunerea americană. Țara, supusă unui embargou american din 1962, se confruntă de ani de zile cu o gravă criză economică, energetică și socială, exacerbată de o blocadă petrolieră impusă de Washington din ianuarie. O serie de sancțiuni împotriva companiilor i-au epuizat, de asemenea, rezervele valutare.

Statele Unite au intensificat și mai mult presiunea asupra insulei în luna mai, inculpându-l pe fostul președinte Raul Castro, care este urmărit penal pentru uciderea unor americani într-un caz care datează din 1996. Mai multe transporturi de ajutor umanitar au fost trimise în Cuba în ultimele luni, cu nave sau avioane, din Mexic, China, Brazilia și alte țări.

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