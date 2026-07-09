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Căutarea echipajului de la bordul avionului cargo dispărut, în dificultate din cauza mării agitate

Echipele Marinei Pakistaneze se luptă cu mările agitate, în timp ce îi caută pe cei cinci membri ai echipajului de la bordul avionul cargo dispărut în largul coastei Pakistanului. Căutările continuă în a doua zi, în timp ce epava a fost recuperată miercuri.
Căutarea echipajului de la bordul avionului cargo dispărut, în dificultate din cauza mării agitate
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
09 iul. 2026, 13:10, Știri externe
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Căutările membrilor echipajului de la bordul avionului cargo, dispărut în largul coastei Pakistanului, sunt îngreunate din cauza mării agitate, potrivit AP.

Apele agitate îngreunează misiunea

Echipele de căutare și salvare ale Marinei Pakistaneze s-au luptat joi cu mările agitate, căutând în continuare cei cinci membri ai echipajului.

Epava a fost recuperată miercuri. Însă, nu au fost găsiți încă membrii echipajului dispăruți, arată sursa citată.

Aeronava era operată de compania aeriană privată K2 Airways. Avionul a raportat o defecțiune a sistemului său de navigație, înainte de a pierde contactul radio și radar marți seară, potrivit Autorității Aeroporturilor din Pakistan.

Nave și aeronave survolează zona

De atunci, navele și aeronavele au continuat să survoleze apele, aflate la aproape 300 de kilometri sud-vest de Karachi. Acolo, avionul a dispărut de pe radar în timp ce se apropia de cel mai mare oraș al Pakistanului. Zborul venea din Sharjah, Emiratele Arabe Unite, conform aceleiași surse.

Cauza accidentului este încă în curs de investigare.

Miercuri, Autoritatea Aeroporturilor din Pakistan a declarat că navele Marinei și Agenția de Securitate Maritimă din Pakistan au localizat și recuperat epava aeronavei. Aceasta a fost recuperată la aproximativ 12 ore după dispariția acesteia.

Resturile au fost recuperate la aproximativ 100 de kilometri (60 de mile) în largul coastei Ormara, Makran, din sud-vestul Pakistanului, în provincia Balochistan, arată sursa.

Prim-ministrul cere folosirea tuturor resurselor pentru căutarea echipajului

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a cerut autorităților să folosească toate resursele disponibile în căutări. De asemenea, a transmis condoleanțe familiilor echipajului dispărut.

Autoritatea Aeroporturilor din Pakistan a declarat anterior că datele radar au arătat că aeronava a făcut o schimbare bruscă de direcție. Avionul a coborât rapid înainte ca contactul radar și radio să se piardă în jurul orei 21:21, ora locală.

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