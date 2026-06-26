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Un avion a intrat în cel mai înalt zgârie-nori din Beijing. Resturile au căzut pe trotuar

Un avion de mici dimensiuni a intrat în cel mai înalt zgârie-nori din Beijing. Aparatul s-a rupt în mai multe bucăți iar resturile au căzut pe trotuar.
Un avion a intrat în cel mai înalt zgârie-nori din Beijing. Resturile au căzut pe trotuar
sursa foto: X
Petru Mazilu
26 iun. 2026, 16:03, Social
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Un avion de mici dimensiuni a lovit cel mai înalt zgârie-nori din Beijing și apoi s-a prăbușit. Potrivit Clash Report, este vorba despre aeronava Sunward SA60L Aurora cu număr de înregistrare B-12PP, operată de Shuangyue General Aviation Beijing.

Avionul a lovit Turnul CITIC dezintegrându-se la impact. Mai multe bucăți ale avionului au căzut pe trotuarul de lângă zgârie- nori.

Câteva incendii au izbucnit în apropierea intrării estice a clădirii. Clădirea a fost evacuată.

Numărul victimelor nu a fost anunțat. De asemenea, nu se știe ce a provocat accidentul. Primele informații arată că în avion nu se afla decât persoana care pilota aparatul de zbor.

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