Un avion a intrat în cel mai înalt zgârie-nori din Beijing. Resturile au căzut pe trotuar

Un avion de mici dimensiuni a lovit cel mai înalt zgârie-nori din Beijing și apoi s-a prăbușit. Potrivit Clash Report, este vorba despre aeronava Sunward SA60L Aurora cu număr de înregistrare B-12PP, operată de Shuangyue General Aviation Beijing.
Avionul a lovit Turnul CITIC dezintegrându-se la impact. Mai multe bucăți ale avionului au căzut pe trotuarul de lângă zgârie- nori.
Câteva incendii au izbucnit în apropierea intrării estice a clădirii. Clădirea a fost evacuată.
Numărul victimelor nu a fost anunțat. De asemenea, nu se știe ce a provocat accidentul. Primele informații arată că în avion nu se afla decât persoana care pilota aparatul de zbor.
A small plane crashes into a 109-story skyscraper in Beijing, sending debris down the building’s side.
Local reports say the pilot Liu Junhua was conducting a solo flight in the local airspace, took off from Shifosi Airport at 17:30, and at 17:40 prepared to return for landing.… pic.twitter.com/drmOgMvQ9E
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 26, 2026