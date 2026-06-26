Un avion a intrat în cel mai înalt zgârie-nori din Beijing. Resturile au căzut pe trotuar

Un avion de mici dimensiuni a lovit cel mai înalt zgârie-nori din Beijing și apoi s-a prăbușit. Potrivit Clash Report, este vorba despre aeronava Sunward SA60L Aurora cu număr de înregistrare B-12PP, operată de Shuangyue General Aviation Beijing.

Avionul a lovit Turnul CITIC dezintegrându-se la impact. Mai multe bucăți ale avionului au căzut pe trotuarul de lângă zgârie- nori.

Câteva incendii au izbucnit în apropierea intrării estice a clădirii. Clădirea a fost evacuată.

Numărul victimelor nu a fost anunțat. De asemenea, nu se știe ce a provocat accidentul. Primele informații arată că în avion nu se afla decât persoana care pilota aparatul de zbor.