Mister total după prăbușirea unui avion într-un turn din Beijing. Imaginile șterse, explicațiile lipsesc

Un articol de 60 de cuvinte care prezintă faptele de bază, publicat în ziarul de stat „Beijing Daily”, este singura declarație oficială pe care China a dat-o până acum cu privire la accident, care s-a produs la doar câțiva kilometri de Zhongnanhai, sediul Partidului Comunist, arată BBC.

Coliziunea de vineri a lăsat găuri în fațada turnului CITIC de 109 etaje, care au fost acoperite între timp cu scânduri. Imaginile dramatice ale incidentului au fost șterse de pe internet. Cel puțin trei companii de aviație au declarat pentru BBC că li s-a cerut să suspende operațiunile cu avioane ușoare, dar au refuzat să ofere detalii, afirmând că au primit instrucțiuni să nu discute despre acest subiect.

Pe fondul lipsei de informații, speculațiile se înmulțesc cu privire la modul în care aeronava a reușit să pătrundă într-un oraș care are unele dintre cele mai stricte controale ale spațiului aerian din lume.

Clădirea, considerată „un talisman norocos”

Cenzura nu este o noutate în China. Criticile la adresa partidului, a liderilor țării sau a guvernului sunt rare, iar orice discuții care par critice, au implicații politice sau ating subiecte sensibile dispar rapid.

Având forma unui vas chinezesc pentru vin, clădirea atrage mulțimile locale. Mulți o consideră un talisman norocos, iar tinerii care își doresc noroc – de la rezultate bune la examene până la locuri de muncă – fie trec pe acolo, fie împărtășesc fotografii cu ea online, însoțite de o scurtă rugăciune.

Mecanismul de cenzură a intrat în acțiune atât de rapid și de riguros de data aceasta, probabil pentru că conducerea de la Beijing „încă nu știe exact ce s-a întâmplat”, spune Manya Koetse, care editează buletinul informativ „Eye on Digital China”.

In Beijing, a plane crashed into one of the city’s tallest skyscrapers, the CITIC Tower (China-Zhun). The debris fell near the building’s eastern entrance, and emergency services are working at the scene The CITIC Tower is one of the tallest skyscrapers in the world: 528 meters pic.twitter.com/ChlKeOJPCE — Vegas ʷ̣ (@vegasyx) June 26, 2026

Nici măcar companiile de aviație care au confirmat pentru BBC că autoritățile au suspendat zborurile cu avioane ușoare de la momentul incidentului nu au dorit să ofere mai multe detalii.

Comparație cu atacurile din 11 septembrie 2001

Avionul era un Aurora SA60L cu două locuri și un singur motor, fabricat de compania chineză Sunward Aircraft, potrivit serviciului de urmărire a zborurilor Flightradar24. Cu o lungime de 6,9 m și o anvergură a aripilor de 8,6 m, acesta este conceput pentru zboruri turistice, fotografie aeriană și aviație de agrement.

În afara Chinei, incidentul de vineri le-a reamintit unora momentul în care au aflat despre atacurile din 11 septembrie 2001, când teroriști sinucigași au prăbușit avioane de pasageri americane în două zgârie-nori din New York, ucigând mii de oameni.

Chong Ja Ian, cercetător asociat la Carnegie China, afirmă că o paralelă mai apropiată a fost incidentul din mai 1987, spre sfârșitul Războiului Rece, când pilotul amator german Mathias Rust și-a aterizat avionul ușor în Piața Roșie din Moscova.