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Epava avionului cargo dispărut în largul coastei Pakistanului a fost găsită. Căutările continuă pentru membrii echipajului

A fost găsită epava avionului cargo dispărut în timp ce se apropia de portul Karachi din sudul Pakistanului. Căutările continuă pentru cei cinci membri ai echipajului.
Epava avionului cargo dispărut în largul coastei Pakistanului a fost găsită. Căutările continuă pentru membrii echipajului
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
08 iul. 2026, 18:03, Știri externe
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Epava avionului cargo dispărut în largul coastei Pakistanului a fost găsită miercuri, potrivit AP.

Aeronava, operată de compania aeriană K2 Airways, decolase din Sharjah, Emiratele Arabe Unite. Ulterior, raportase o problemă la sistemul de navigație, înainte de a pierde contactul cu controlul traficului aerian, marți seară.

Epava, găsită după 12 ore de căutări

Marina pakistaneză și echipe civile aflate la bordul avioanelor și navelor au găsit epava. Aceasta a fost găsită după aproximativ 12 ore de căutări în Marea Arabiei, a anunțat Autoritatea Aeroporturilor din Pakistan.

Căutările continuă pentru a găsi cei cinci membri ai echipajului, care se aflau la bordul aeronavei.

Trei oficiali familiarizați cu operațiunea de căutare, care au vorbit sub condiția anonimatului, au declarat că vasta zonă de căutare din Marea Arabiei și mările musonice agitate reprezintă provocări semnificative pentru operațiunea de căutare și salvare, potrivit sursei.

Prim-ministrul Shehbaz Sharif și-a exprimat condoleanțe familiilor celor cinci membri ai echipajului, potrivit unui comunicat al biroului său. De asemenea, a ordonat guvernului să desfășoare toate resursele disponibile pentru căutarea echipajului.

Avionul și-a schimbat brusc direcția

Autoritatea Aeroporturilor din Pakistan a declarat anterior că datele radar au arătat că aeronava a făcut o schimbare bruscă de direcție. Avionul a coborât rapid înainte ca contactul radar și radio să se piardă în jurul orei 21:21. Contactul a fost pierdut la aproximativ 155 de mile marine (287 de kilometri, 178 de mile) vest de Karachi, mai arată sursa.

În mai 2020, un zbor al companiei Pakistan International Airlines, cu 98 de persoane la bord, s-a prăbușit într-un cartier dens populat din apropierea aeroportului din Karachi. Avionul s-a prăbușit în timp ce încerca să aterizeze. Toate cele 99 de persoane aflate la bord, cu excepția uneia, au fost ucise. O anchetă guvernamentală a concluzionat ulterior că accidentul a fost cauzat de o eroare umană a piloților și controlorilor de trafic aerian.

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