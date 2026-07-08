„Strada viselor”. U2 dezvăluie o piesă de pe viitorul lor album, primul din ultimii nouă ani

U2 se află în mijlocul unei explozii creative, arată Le Figaro.

După ce au lansat două EP-uri în primul trimestru al anului, vedetele rock irlandeze dezvăluie săptămâna aceasta single-ul „ Street of Dreams ”, prima piesă de pe viitorul lor album, care este așteptat să celebreze cincizeci de ani de carieră și a cărui dată de lansare nu a fost încă dezvăluită. Acesta va fi primul album al trupei de la „Songs of Experience ”, lansat acum nouă ani la casele de discuri Interscope și Universal Canada.

În patru minute și patruzeci de secunde, Bono la voce, The Edge la chitară și pian, Adam Clayton la bas și Larry Mullen Jr. la tobe interpretează o baladă unificatoare și plină de speranță în engleză și spaniolă.

În refren, compozitorii piesei „ Sunday Bloody Sunday” spun: „ Acest autobuz va merge la Dream Street/Dream Street/Justiție, o obsesie pe Dream Street/Dream Street/Dragoste în procesiune pe Dream Street.” Trupa

Îi cere lui Dumnezeu să îi audă rugăciunile, pe un ritm atrăgător și contagios. Piesa, la fel de rock ‘n’ roll ca întotdeauna, este însoțită de o copertă care îi înfățișează pe cei patru muzicieni, în prim-plan, plimbându-se mândri de-a lungul țărmului sub un cer albastru presărat cu câțiva nori. Titlul este scris cu roșu în partea de sus.

Aventuri în Mexic

A fost filmat și un videoclip muzical. Filmat în Mexico City, pe peliculă vintage, granulată, acesta evocă un sentiment de nostalgie. Videoclipul destul de unic începe cu trupa susținând un concert în aer liber pe acoperișul unui autobuz albastru tradițional, în fața unei mulțimi care o aplaudă. Vremea se înrăutățește în timp ce Bono, purtând o pălărie de cowboy, cântă odată cu melodia „la calle de los sueños” (literalmente, strada viselor).

Din cauza ploii torențiale, muzicienii au fost nevoiți să se refugieze pe balconul unui locuitor din zonă pentru a termina filmările videoclipului muzical. „Nu vrem să fim loviți de fulger și nici fanii noștri nu vrem să fie”, spun ei la finalul videoclipului, care a strâns deja peste 300.000 de vizualizări.