Springsteen, Bono și Stevie Wonder îi vor ajuta pe soții Obama să inaugureze muzeul prezidențial. Trump l-a numit „un dezastru total”

La ceremonia de inaugurare a Muzeului lui Barack Obama, sunt invitați artiști de renume precum Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Christina Aguilera și Bono, dar și foștii președinți, George W. Bush și Bill Clinton.

Barack Obama, dar și soția sa Michelle, vor ține discursuri. Evenimentul – la care accesul se face doar pe bază de invitație – va fi, însă, transmis în direct și va marca începutul unui weekend de evenimente organizate în jurul Centrului Prezidențial Obama, care se va deschide larg publicului în 19 iunie, ziua dedicată eliberării persoanelor de culoare din sclavie.

Actualul președinte al SUA, Donald Trump, nu se numără printre oaspeții anunțați la eveniment. În februarie, el a precizat că muzeul este „un dezastru total”, într-o postare pe rețelele sociale. Cu toate acestea, centrul a costat 850 de milioane de dolari.

Muzeul se dorește a fi un loc pentru inspirație

Ceremonia de inaugurare a centrului, ce are loc joi, „va reflecta un spirit de inspirație și bucurie, cu un impuls puternic din partea artiștilor care își împărtășesc talentul cu noi”, potrivit fostei consiliere prezidențiale a lui Obama.

„Sperăm să inspirăm oamenii de pretutindeni să creadă în puterea lor de a aduce schimbarea acasă”, a declarat Valerie Jarrett, care este și directoarea executivă a Fundației Obama.

Printre vedetele care urmează să apară, joi, în cadrul ceremoniei de inaugurare a Muzeului Obama se numără Jennifer Hudson, John Legend sau Mark Anthony, dar și Eddie Vedder sau trupa hip-hop The Roots.

Un adevărat complex

Centrul, situat în apropierea locului în care Obama a locuit atunci când a început cariera politică. Muzeul prezidențial se află în apropierea Universității Chicago.

Campusul include un muzeu impunător care prezintă aspectele politice și personale ale primului președinte de culoare al națiunii, iar spațiile publice includ o filială a Bibliotecii Publice din Chicago, un loc de joacă și un centru sportiv, terenuri de baschet și chiar o zonă de picnic cu grătare.

Biletele de intrare generală pentru centru sunt epuizate până la sfârșitul lunii octombrie.