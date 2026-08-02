Prima pagină » Cultură-Media » Interes uriaș pentru „Odiseea”: Bilete epuizate până în toamnă la singurul cinema IMAX 70 mm din Franța

Interes uriaș pentru „Odiseea”: Bilete epuizate până în toamnă la singurul cinema IMAX 70 mm din Franța

Filmul „Odiseea” al lui Christopher Nolan continuă să atragă numeroși spectatori în sălile de cinema din întreaga lume. La singurul cinematograf din Franța care proiectează pelicula în format IMAX 70mm, toate biletele sunt sold-out până în luna septembrie.
Interes uriaș pentru „Odiseea”: Bilete epuizate până în toamnă la singurul cinema IMAX 70 mm din Franța
Sursă foto: Captură ecran YouTube / Universal Pictures
Diana Nunuț
02 aug. 2026, 11:15, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Filmul „Odiseea” al lui Christopher Nolan a generat o situație neobișnuită în Franța. În singurul cinematograf din țară care proiectează această producție cu tehnologia IMAX 70 mm, toate proiecțiile sunt sold out până în septembrie, scrie Le Figaro.

Cu atât mai interesant este faptul că la cinematograful din Montpellier, cel care proiectează pelicula cu tehnologia IMAX 70 mm, vin oameni atât din marile orașe din Franța, cât și din Italia sau Spania.

„Estimăm că aproape jumătate dintre spectatorii noștri provin din afara orașului Montpellier”, spune directorul cinematografelor Pathé din Montpellier, Sébastien Rodriguez.

„Când Pathé a ales un proiector de 70 mm pentru a-l instala într-unul dintre cinematografele sale, compania a optat pentru cel din Montpellier datorită dimensiunii ecranului nostru. Este o alegere artistică. Formatul acestui ecran, care măsoară 18 pe 24 de metri, este cel mai potrivit pentru o proiecție de 70 mm”, a mai explicat Sébastien Rodriguez, potrivit sursei citate.

Filmul „Odiseea”, gândit pentru a fi vizionat în IMAX

„Odiseea” a fost gândită de la început pentru cel mai mare ecran posibil. Este primul lungmetraj filmat integral cu camere IMAX, o ambiție pe care Nolan a descris-o drept una dintre cele mai vechi dorințe ale sale. Fiecare cadru a fost conceput pentru amploare, de la confruntările pe mare și bătălii până la momentele intime dintre personaje.

În Europa, doar patru cinematografe sunt echipate cu tehnologia IMAX de 70 mm, printre care cel din Montpellier, precum și cele din Praga, Bruxelles și Londra. Versiunea clasică, care nu este IMAX, proiectată pe un ecran în format 16:9, taie, în partea de sus şi de jos, imaginea filmată efectiv de regizor.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Drumul lui Ion spre casă: A fugit de comunism înot, a ajuns om al străzii în America, iar acum se întoarce în România
G4Media
Luptătorul româno-austriac a câștigat meciul și s-a trezit alături de iubita lui în mijlocul a peste 18.000 de sârbi
GSP.ro
Ion Cristoiu: Cine a pierdut și cine a câștigat din Criza de la Ceuta
Gandul
Această tânără de 27 de ani a fost dată dispărută pe 25 iulie 2026. IREAL unde a fost găsită după 6 zile
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Ce au scos la iveală verificările de la Spitalul din Moinești după moartea unei paciente de 50 de ani. Război deschis între primar și managerul instituției: „Ar trebui să vă schimbați informatorii din spital”
Libertatea
Horoscop sănătate august 2026. Zodia care riscă să se confrunte cu boli cronice în această lună, potrivit astrologilor
CSID
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia