Interes uriaș pentru „Odiseea”: Bilete epuizate până în toamnă la singurul cinema IMAX 70 mm din Franța

Filmul „Odiseea” al lui Christopher Nolan a generat o situație neobișnuită în Franța. În singurul cinematograf din țară care proiectează această producție cu tehnologia IMAX 70 mm, toate proiecțiile sunt sold out până în septembrie, scrie Le Figaro.

Cu atât mai interesant este faptul că la cinematograful din Montpellier, cel care proiectează pelicula cu tehnologia IMAX 70 mm, vin oameni atât din marile orașe din Franța, cât și din Italia sau Spania.

„Estimăm că aproape jumătate dintre spectatorii noștri provin din afara orașului Montpellier”, spune directorul cinematografelor Pathé din Montpellier, Sébastien Rodriguez.

„Când Pathé a ales un proiector de 70 mm pentru a-l instala într-unul dintre cinematografele sale, compania a optat pentru cel din Montpellier datorită dimensiunii ecranului nostru. Este o alegere artistică. Formatul acestui ecran, care măsoară 18 pe 24 de metri, este cel mai potrivit pentru o proiecție de 70 mm”, a mai explicat Sébastien Rodriguez, potrivit sursei citate.

Filmul „Odiseea”, gândit pentru a fi vizionat în IMAX

„Odiseea” a fost gândită de la început pentru cel mai mare ecran posibil. Este primul lungmetraj filmat integral cu camere IMAX, o ambiție pe care Nolan a descris-o drept una dintre cele mai vechi dorințe ale sale. Fiecare cadru a fost conceput pentru amploare, de la confruntările pe mare și bătălii până la momentele intime dintre personaje.

În Europa, doar patru cinematografe sunt echipate cu tehnologia IMAX de 70 mm, printre care cel din Montpellier, precum și cele din Praga, Bruxelles și Londra. Versiunea clasică, care nu este IMAX, proiectată pe un ecran în format 16:9, taie, în partea de sus şi de jos, imaginea filmată efectiv de regizor.