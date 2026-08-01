De ce costă atât de mult popcornul la cinema? Secretul afacerii care ține în viață marile lanțuri de cinematografe

Mai nou, nici măcar floricelele nu mai sunt produsul principal. Potrivit publicațieri italiene Il Post, vedetele au devenit recipientele de colecție, pe care fanii sunt dispuși să plătească zeci de dolari chiar dacă nu merg la film.

Biletele aduc spectatori, popcornul aduce profit

Mulți cred că cinematografele câștigă în principal din vânzarea biletelor, însă realitatea este diferită. O parte importantă din prețul fiecărui bilet ajunge la distribuitorii și studiourile care dețin drepturile filmului. În schimb, aproape toți banii obținuți din vânzarea floricelelor, băuturilor și altor produse rămân încasarea cinematografului.

Acesta este motivul pentru care popcornul este atât de important pentru industrie. Materia primă costă foarte puțin, poate fi depozitată luni întregi, iar prepararea necesită echipamente simple și puțin personal. Marja de profit este astfel mult mai mare decât în cazul biletelor.

Lanțul american AMC, cel mai mare operator de cinematografe din lume, a anunțat că aproape 36% din veniturile totale provin din vânzarea de mâncare și băuturi. În unele cinematografe, aceste produse generează chiar 40-50% din profitul obținut de sală.

Cum au devenit gălețile de popcorn obiecte de colecție

În ultimii ani, cinematografele au descoperit o metodă și mai profitabilă: transformarea recipientelor pentru popcorn în produse de colecție. Pentru lansarea filmului The Odyssey, regizat de Christopher Nolan, AMC a pus în vânzare două modele speciale: unul în forma celebrului Cal Troian, iar celălalt reproduce camera IMAX folosită la filmări.

Modelul inspirat de Calul Troian costă 70 de dolari și s-a epuizat rapid. Fenomenul nu este izolat. Lansările unor filme precum Barbie, Spider-Man, Superman, Deadpool & Wolverine sau Toy Story au fost însoțite de recipiente tematice, cumpărate de fani chiar și fără să intre în sala de cinema.

Estimările AMC arată că numai în 2026 aceste produse vor genera aproximativ 100 de milioane de dolari, aproape dublu față de încasările din 2023.

Succesul a început cu Star Wars

Ideea recipientelor de colecție nu este nouă, însă adevărata explozie a pieței a venit în 2019. Atunci, AMC a lansat un recipient în forma robotului R2-D2, cu ocazia premierei Star Wars: The Rise of Skywalker. Cererea a depășit rapid așteptările. Un alt succes a fost găleata inspirată de viermele uriaș din Dune: Part Two, devenită virală pe internet și foarte căutată de colecționari.

Astăzi, recipientele sunt proiectate de companii specializate, precum Snap Creative, Golden Link și Zinc, care colaborează direct cu studiourile de film și primesc licențe pentru utilizarea personajelor și mărcilor oficiale.

În unele cazuri, chiar și regizorii participă la procesul de creație. James Gunn a povestit că a discutat personal despre designul recipientelor dedicate noului film Superman.

Mulți le cumpără fără să mai vadă filmul

Pentru o parte dintre cumpărători, recipientele nici măcar nu mai sunt folosite pentru popcorn. Ele au devenit obiecte de colecție, expuse în locuințe alături de figurine, postere sau alte produse dedicate marilor francize cinematografice.

Unele modele se epuizează în câteva ore și ajung ulterior la vânzare pe platforme precum eBay, unde sunt revândute la prețuri considerabil mai mari.

Tendința începe să ajungă și în Europa

Fenomenul este cel mai vizibil în Statele Unite, însă începe să câștige teren și în Europa. În Italia, lansarea filmului The Devil Wears Prada 2 a atras atenția printr-un recipient roșu în forma unei genți, iar pentru The Odyssey au fost lansate ediții speciale, deși mai simple decât cele disponibile în SUA.

Marile rețele precum The Space și UCI Cinemas includ tot mai des astfel de produse în oferta lor, iar unele cinematografe independente au mers și mai departe. Victoria Cinema din Modena, de exemplu, și-a deschis propriul magazin dedicat exclusiv vânzării de produse inspirate din filme.

O tradiție veche de aproape un secol

Legătura dintre popcorn și cinema nu a existat dintotdeauna. La începutul secolului trecut, spectatorilor le era interzis să intre cu mâncare în sală, deoarece cinematografele încercau să reproducă atmosfera elegantă a teatrelor. Situația s-a schimbat odată cu apariția filmului sonor și extinderea publicului.

Proprietarii cinematografelor au realizat rapid că floricelele aduceau profituri consistente la costuri minime, iar standurile de popcorn au devenit parte din experiența unei seri la cinema.

Astăzi, după aproape un secol, aceeași gustare continuă să joace un rol esențial în supraviețuirea industriei cinematografice. Iar în multe cazuri, nu floricelele sunt cele care valorează cel mai mult, ci recipientul în care sunt servite.