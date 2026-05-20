10 gustări înainte de culcare care te ajută să adormi mai repede și să dormi mai profund

Gustările de seară au o reputație proastă, dar nu meritată. Alegerile potrivite nu îngrașă și nu strică somnul. Dimpotrivă, anumite alimente conțin nutrienți care favorizează un somn mai profund și mai odihnitor.
Andreea Tobias
20 mai 2026, 20:18, Știrile zilei
Experții recomandă gustări bogate în fibre, magneziu, triptofan, melatonină, vitamina D și acizi grași omega-3. Acești nutrienți susțin ritmurile circadiene, reduc inflamația și ajută organismul să adoarmă mai repede și mai profund, notează Real Simple.

10 gustări recomandate de nutriționiști

Nuci și migdale. Sunt bogate în omega-3, melatonină, magneziu și fibre. Potolesc pofta de sărat și susțin somnul.

Bol de smoothie cu cireșe acre. Cireșele acre sunt o sursă naturală de melatonină. Combinate cu fructe de pădure și ovăz, devin o gustare completă.

Somon afumat pe biscuiți integrali. Somonul aduce omega-3 și vitamina D. Servit pe biscuiți integrali cu brânză cremă și mărar, este o gustare sățioasă.

Ovăz la macerat cu semințe de chia. Conține melatonină, magneziu, omega-3 și fibre. Se prepară din timp și este gata seara.

Rulouri de curcan. Curcanul este bogat în triptofan, aminoacidul care stimulează producția de serotonină. Înfășoară felii de curcan cu salată, roșii și condimente preferate.

Iaurt cu fructe și granola. Iaurtul aduce triptofan și vitamina D. Adaugă semințe de chia sau cânepă pentru un plus de omega-3.

Legume cu sos de brânză de vaci. Brânza de vaci este bogată în vitamina D și triptofan. Presărată cu condimente, devine un sos savuros pentru legume crude.

Popcorn simplu. Este un produs din cereale integrale, ușor și crocant. Alege variante cu puțin sodiu și fără zahăr adăugat.

Biscuiți cu brânză. Brânza conține triptofan și calciu. Combinația produce melatonină și induce o stare de relaxare înainte de somn.

Ouă omletă. Ouăle sunt bogate în vitamina D, proteine și melatonină. Se prepară rapid și satură eficient.

Ce să eviți seara

Alcoolul, zahărul adăugat și alimentele ultraprocesate perturbă somnul și provoacă fluctuații de energie. Cofeina – din cafea, ceai, băuturi energizante sau ciocolată – este un stimulent care întârzie adormirea. Acestea sunt de evitat după cină.

