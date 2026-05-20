Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reacționat la filmarea în care mai mulți activiști ai „Flotilei Gaza” sunt obligați să îngenuncheze de către Israel.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Ioana Târziu
20 mai 2026, 20:43, Politic
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reacționat miercuri la filmarea publicată de către ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir. În înregistrare, activiști ai „Flotilei Gaza” au fost obligați să îngenuncheze și aveau mâinile legate.

Țoiu: Îngenuncherea unor activiști denotă ostilitate și umilință

Țoiu a declarat, despre înregistrarea cu activiști, că este o „demonstrația publică de ostilitate și umilință” din partea ministrului israelian. De asemenea, a precizat că este „inacceptabilă” tratarea în acest mod a activiștilor.

Acest tratament abuziv al Israelului „contravine cerințelor de demnitate umană”, a mai adăugat aceasta.

Ea a mai cerut eliberarea imediată a activiștilor, „respectându-le dreptul la asistență consulară adecvată și respectarea demnității umane fundamentale”.

Țoiu a încheiat cu mențiunea că speră ca acest incident să fie tratat cu responsabilitate și că nu se va mai repeta.

Mai mulți miniștri de externe au reacționat la înregistrare

Declarația lui Țoiu vine în contextul în care miniștrii mai multor țări au reacționat la tratamentele abuzive impuse de Israel activiștilor.

Țări precum Italia, Franța, Irlanda, Spania și Turcia au reacționat la videoclip, condamnând ferm acțiunile abuzive ale Istraelului.

