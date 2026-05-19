CPI nu se lasă: emite în secret mandat de arestare pe numele ministrului de finanțe al Israelului, Smotrich

Curtea Penală Internațională (CPI) de la Haga a solicitat un mandat secret de arestare pe numele ministrului israelian de finanțe, Bezalel Smotrich.
Politicianul de extremă dreapta a declarat marți, într-o conferință de presă, că a fost informat despre cerere luni seară. El a refuzat să spună cine l-a informat sau ce motive a oferit instanța. Nici CPI, nici autoritatea de urmărire penală relevantă nu au comentat încă, arată FAZ.
În noiembrie 2024, instanța a emis mandate de arestare împotriva prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, a fostului său ministru al Apărării, Yoav Galant, și a liderului Hamas, Ibrahim Al-Masri.
Aceștia sunt acuzați de crime de război și crime împotriva umanității în războiul din Gaza. Anul trecut, Marea Britanie și alte patru țări au impus sancțiuni lui Smotrich și ministrului israelian, la fel de extremist, Itamar Ben-Gvir, acuzându-i de incitare repetată la violență împotriva palestinienilor din Cisiordania.
Smotrich solicită, de asemenea, ocuparea permanentă a Fâșiei Gaza și reconstrucția așezărilor evreiești de acolo, care au fost evacuate în 2005. Netanyahu, însă, a respins aceste planuri.
