CPI nu se lasă: emite în secret mandat de arestare pe numele ministrului de finanțe al Israelului, Smotrich

Curtea Penală Internațională (CPI) de la Haga a solicitat un mandat secret de arestare pe numele ministrului israelian de finanțe, Bezalel Smotrich. Politicianul de extremă dreapta a declarat marți, într-o conferință de presă, că a fost informat despre cerere luni seară. El a refuzat să spună cine l-a informat sau ce motive a oferit instanța. Nici CPI, nici autoritatea de urmărire penală relevantă nu au comentat încă, arată FAZ.

Procedura pentru astfel de cereri este confidențială: procuratura poate face apel la judecători, care trebuie să aprobe cererea dacă există suficiente suspiciuni de infracțiuni care intră în competența instanței. Smotrich a descris mandatele de arestare împotriva oficialilor guvernului israelian drept o „declarație de război” din partea Autorității Palestiniene.

Smotrich cere ocuparea permanentă a Gazei

În noiembrie 2024, instanța a emis mandate de arestare împotriva prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, a fostului său ministru al Apărării, Yoav Galant, și a liderului Hamas, Ibrahim Al-Masri.