Un bărbat înarmat cu o mitralieră s-a plimbat printr-un cartier și a fost arestat la Kiev

Un bărbat înarmat cu o mitralieră s-a plimbat printr-un complex rezidențial din Kiev, anunță NEXTA. El nu a deschis focul și a intrat într-un apartament.

Polițiștii chemați la fața locului au intrat în apartament și l-au arestat. Potrivit informațiilor oferite de autorități bărbatul în vârstă de 37 de ani era beat. El avea asupra sa o mitralieră cu 200 de cartușe și un pistol.

De asemenea, în apartament au fost găsite substanțe asemănătoare drogurilor. Toate obiectele au fost confiscate. Bărbatul a fosr arestat și anchetatorii vor decide dacă vor deschide un dosar despre terorism.

Incidentul s-a produs după ce sâmbătă un alt bărbat înarmat a deschis focul pe un bulevard din Kiev. Agresorul a ucis șase persoane. Alte persoane au fost rănite și au ajuns la spital. Agresorul a luat ostatici și s-a baricadat într-un magazin. Până la urmă, polițiștii au reușit să-l împuște mortal.