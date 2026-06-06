András Demeter, vizită oficială la Constanța. Parteneriat pentru restaurarea Vilei Regale „Regina Maria” 

După ce o porțiune de tavan, dar și de acoperiș s-a prăbușit, în urmă cu câteva săptămâni, Detemeter a analizat, la fața locului, măsurile asumate de instituțiile cu responsabilități în domeniu și pașii concreți necesari pentru intervențiile de urgență și pentru eliminarea obstacolelor din calea proiectului de restaurare care stagnează de aproape doi ani, informează Ministerul Culturii, într-un comunicat.

A fost decisă soluționarea de urgență, în colaborare cu autoritățile locale, a alimentării cu energie electrică, precum și îmbunătățirea pazei obiectivului.

Deblocarea procedurilor pentru punerea în siguranță a zonelor distruse sau aflate în pericol imediat presupun atât verificări la nivelul direcțiilor de specialitate din minister și de la nivel local, cât și ale Institutului Național al Patrimoniului.

După aproape 18 luni, este importantă stabilirea obiectivelor și urmărirea îndeplinirii lor în cadrul procesului de restaurare.

În cadrul unei întâlniri de lucru cu primarul din Constanța, directorul societății Patrimoniu Constanța Litoral și ministrul Demeter, au fost discutate etapele pentru încheierea unui parteneriat pentru o strategie de conservare și reabilitare a Vilei Regale „Regina Maria”.

Modelul de dezvoltare a Cazinoului într-un centru cultural trebuie extins astfel încât vila și domeniul aferent să devină un pol complementar acestuia, în Mamaia. De asemenea, a fost abordat subiectul complex al reabilitării clădirii Teatrului National de operă și balet “Oleg Danovszki” precum și nevoia asigurării unui management cu preocupare pentru armonizarea cerințelor specifice activității cu cele ale proiectării și executării lucrărilor, precum și asigurarea continuității activității instituției pe tot parcursul investiției, potrivit Ministerului.

Recuperarea patrimoniului înseamnă păstrarea memoriei

De asemenea, Sinagoga Mare din Constanța, recent redată circuitului civil după restaurarea completă, este o dovadă că recuperarea patrimoniului înseamnă păstrarea memoriei.

Sorin Luca Ionescu, Președintele Comunității Evreiești Constanța a precizat că este necesară stabilirii destinației culturale concrete a imobilului, în faza incipientă a proiectului.

La Cazinou a avut loc și un spectacol, „Cazino Mon Amour”, în regia lui Petre Năstase.

Incursiunea în istoria acestei bijuterii arhitecturale conține emoționante mărturii descoperite pe parcursul restaurării, potrivit Ministerului.

Patrimoniul are nevoie de restaurare, dar și de un viitor bine definit și clar conturat. Iar acest viitor se construiește prin colaborare, investiții și curajul de a imagina pentru clădirile cu istorie un nou loc în viața comunităților noastre, potrivit Ministerului Culturii.