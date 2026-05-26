Fostul ministru al Culturii, István Demeter, despre demisie, acuzații și controversa din UDMR: „Înregistrarea este în mare parte autentică, dar este modificată”

Fostul ministru al Culturii, István Demeter, a vorbit într-un interviu exclusiv pentru MEDIAFAX despre demisia sa, tensiunile din UDMR, dar și despre controversele recent apărute în spațiul public în jurul numelui său.

Despre demisie și relația cu UDMR

Întrebat de reporterul MEDIAFAX dacă s-a simțit trădat de liderii UDMR care i-au cerut demisia la scurt timp după apariția scandalului recent, Demeter a negat.

O înregistrare audio mai veche cu Demeter András István arată că aceasta a spus „Vând radioul la ruși cu 5 milioane (n.r. – de euro) și îmi bag p..a în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”, în cadrul unei discuții de la ministerul Culturii.

Acesta a explicat unor angajați ai Ministerului Culturii reacția pe care a avut-o în 2012, când Parchetul General (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România, unitatea de parchet de cel mai înalt grad din țară, aflată în vârful ierarhiei Ministerului Public) l-a audiat într-un dosar de corupție care investiga o posibilă fraudă la Radio România în urma achiziției postului Radio Chișinău din Republica Moldova.

„Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în consiliul de administrație – toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului -, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.red., de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p(…)la în interesul național, pentru că eu sunt ungur! Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare, și dumneavoastră mă fu(…)eți cu p(…)la îndoită aicea”, erau vorbele înregistrate atunci de fostul ministru al Culturii.

„Nu. Răspunsul este negativ. În primul și în primul rând, în astfel de funcții politice, ești întotdeauna propus pe către formațiune politică. Asta înseamnă că te-ai subsumat regulilor acele informațiuni. Cine te propune, acela poate să-ți ridice susținerea politică, său să solicite demisia, sau să te locuiască. Astea sunt regulile jocurilor.”, a declarat luni Demeter.

Fostul ministru a explicat și care este dinamica discuțiilor interne din partid și modul în care s-a ajuns la decizia de a demisiona.

„Nu. Am avut discuții în cursul zilei de ieri, de când a apărut acel articol, spațiul public, am avut mai multe discuții, schimburi de mesaje și discuții telefonice. Dar având în vedere amploarea pe care a căpătat-o problema și impactul pe care l-au estimat colegii din parlamentari și din conducerea UDMR, lucrurile s-au precipitat un pic. Și deși inițial stabilisem ceea ce am și declarat, că voi lua măsurile de verificare și după care voi lua decizia sau voi analiza ipoteza unei demisii…pe fondul acestor rostogoliri și acestei amplori pe care a căpătat-o prea grea problemă, domnul Kelemen mi-a adus la cunoștință decizia acord pe care a comunicat-o și public pe Facebook. Și eu de-îndată am avut o discuție și cu premierul Bolojan, în momentul în care, în următoarele 10 minute, mi-am urmărit acea demisie de onoare.”, a spus acesta.

Întrebat de reporterul MEDIAFAX care a fost mesajul transmis de premierul interimar, Ilie Bolojan, după anunțul privind demisia, Demeter a declarat că „mi-a spus că el poate să anunțe domnia sa sau purtătorul de cuvânt al cuvântului, poate să anunțe ei că vor face acest lucru sau, la care am intervenit eu, și a spus nu, eu voi face înainte, că nu discutăm de promisiune. Nu, eu am luat această decizie și o voi înainta până în ora 17:00, ceea ce am și făcut.”

Despre înregistrări și acuzații

Întrebat, de asemenea, despre autenticitatea înregistrării apărute în spațiul public, ce ar fi avut loc în noiembrie 2025, Demeter a susținut că aceasta ar fi fost modificată.

„Nu, înregistrarea este în mare parte autentică, dar este modificată. Acolo unde, în anumite pasaje, sunt introduse cuvintele directe, obscene, sau care chiar stârnesc nemulțumiri. Acolo, acele cuvinte n-au fost modificate și am convingerea că au fost adăugate.”, a declarat acesta.

Acuzații legate de declarațiile privind Radio Chișinău

Întrebat mai multe despre contextul profesional care condus la dezvăluirea acelei înregistrări și motivul care a stat în spatele său, Demeter a vorbit despre activitatea sa și relația cu Republica Moldova.

„Nu. Haideți să le luăm în ordine, bine? Există două cazuri privite media publică românească, prezente, într-o formă sau altă, în Republica Moldova, TRTV-ul și Radiul România. La începutul anilor 2000, TRTV-ul a fost scos în forțat din grila de programe a televiziunilor din Moldova, la presiunile făcute de premierul de atunci, a Moldovei. În paralel, a pornit o campanie foarte puternică pe acele radiouri private, dintre care unul era vocea Basarabiei, care funcționa în Republica Moldova pentru a se închide această voce românească din Republica Moldova.”, a spus Demeter.

El a făcut câteva referiri și la activitatea instituțională din România și proiectele media.

„În paralel, două acțiuni au fost pornite în România. Unul, la nivelul radioului public, care, în perioada 2005-2010, din comandatul lui Maria Țoghină, a început negocierile în vederea achiziționării acestui post de radio vocea Basarabiei și a altului post cu care el colabora. Și, în paralel, televiziunea română a acționat în judecată statul moldovean la Curtea Europeană de Justiție pentru abuzul de a fi eliminat din grila de oferte audio-vizuale a programelor televiziunii naționale din România.”, a spus el.

„Eu am preluat mandatul de președinte-direcție generală a Radiului Public în iulie 2010. Din 1 iulie 2010 am preluat toate eforturile pregătite de Maria Țoghină și echipa ei, împreună cu domnul Doru Ionescu, care era directorul de programe a Radio România. Și am reușit, până la data de 1 decembrie 2011, să achiziționăm pachetul majoritar de acțiuni, adică 59% din acțiunile radio în vocea Basarabiei, pe bursa moldovenească, astfel încât pe 1 decembrie, ziua națională a României, la ora 12, am dat ora exactă de la Chișinău pe toate posturile Radio România. Radio România actualități, Radio România cultural, muzical, Radio România internațională și pe toate regionalele.”, a continuat Demeter.

Despre mandatul ulterior și problemele judiciare cu care acesta s-a confruntat, fostul ministru al Culturii a declarat că „din luna iulie 2012 am renunțat la calitatea de președinte director general al Radiului Public și am rămas în Consiliul de Administrație a Radiului, ca membru, până în anul 2021, pe mandate succesive.

„În perioada 2013-2014-2015 am fost supus unor hărțuiri judiciare, fiind, având calitate diversă de învinuit, de suspect, de inculpat și așa mai departe, în vreo 6-7 dosare penale cu diverse obiective legate de aceste activități.”

„Eu, începând cu anul 2003-2012, luna iulie, de când am plecat din funcția de președinte director general, m-am dus la televiziunea română, unde am fost consilierul președintelui director general Claudiu Săftoiu, calitate în care m-am trezit în 2013 cu o situație în care interesele politice ale României au solicitat retragerea acțiunii noastre a televiziunii române împotriva Moldovei, ceea ce ar fi însemnat renunțarea la judecată și ar fi însemnat pierderea dreptului de a reveni televiziunea română în ghidarea de programe din Moldova.

„Eu m-am opus acestui lucru categoric și am propus Ministerului Român de Externe, unde mandatul îl avea domnul secretar de stat Bogdan Aurescu în acea vreme și agentul României de pe lângă Curtea Română de Jurisdicție și ne-am propus așa, putem renunța la acțiune doar în cadrul unei tranzacții judiciare în fața consiliului, prin care să stipulăm condițiile în care, așa cum Radio România deja funcționa, în Moldova să funcționeze, să revină și televiziunea publică. E foarte interesant de observat că în perioada în care eu negociam revenirea televiziunii publice, a început acest atac concertat pe planul justiției, începând dosarele prin care am fost acuzat de prejudicierea cu peste 1,5 milioane de euro de buget pentru achiziționarea pachetului majoritar 51% din acțiuni. 2. prejudicierea peste încă 2 ani cu încă 1,5 milioane de euro a bugetului de stat pentru achiziționarea pachetului majoritar până la 99% în aceleași termen și la același preț cu care am cumpărat primul pachet. 3. prejudicierea cu încă 1 milion și ceva de euro a bugetului de stat pentru cheltuielile de funcționare pe care statul român le-a plătit până la data de 1 decembrie 2011 și până la data începerii anchetei”, a spus el.

„Nu cred că acele declarații ar putea afecta relația mea personală, profesională sau colegială cu oamenii din PSD, cu care mă consider coleg, eu având în continuare un raport juridic de muncă la Televiziunea Română, unde probabil ne vom reîntâlni după ce îmi închei mandatul, sau în calitate de coleg cu actori, artiști, muzicieni sau cu persoane din diverse alte domenii culturale. Nu cred și, mai mult, vă asigur că nu va afecta această situație nici în trecut, nici în prezent și nici în viitor. Eu vreau să vă spun așa: nu știu ce citează asta.”, a declarat Demeter.

Un alt aspect menționat de fostul ministru al Culturii este că toată această situația recentă privind declarațiile sale, „e referă la o situație dată, în care eram sub o presiune foarte mare și nu am spus că eu «îmi bag și îmi scot interesul național», ci am spus dimpotrivă, contrariul”.

„(…) îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane”

Întrebat, în baza declarației controversate referitoare la vinderea radioului, dacă a avut vreodată contact cu oameni de afaceri ruși sau care au conexiuni cu Federația Rusă ori dacă au existat astfel de oferte, în vederea „vinderii radioului”, Demeter a declarat:

„Nu exista nicio ofertă. Eu n-am avut contact cu niciun agent, nici rus, nici rusofon. Am avut contact sub atenta supraveghere și chiar îndrumare a serviciilor românești și moldovenești secrete și discrete, cum vreți să vă luați, sub atenta îndrumare și subordonare a reprezentanților din cadrul Guvernului României și din cadrul celor două camere ale Parlamentului, la care, ca și alte structuri de media publică din România, existau relații de subordonare. Deci, în acest context, eu am avut întrevederi și discuții stric din perspectiva cumpărătorului și doar cu vânzătorii a cei pe care le-am cumpărat cu reprezentanții societății comerciale Vocea Basarabiei, de la care le-am cumpărat. Tot restul este o ipoteză de lucru.”, a mai spus Demeter.