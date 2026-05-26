Un nou sondaj arată că liderul de extremă dreapta, Jordan Bardella, liderul partidului Adunarea Națională, este pe cale să câștige președinția franceză în 2027. Însă datele sugerează și o creștere a sprijinului pentru candidatul de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon, care ar putea da peste cap cursa, arată Politico în ediția de astăzi.

Conform sondajului realizat de Odoxa , publicat marți, Bardella l-ar învinge pe candidatul conservator și fostul prim-ministru Édouard Philippe cu un scor de 52% la 48% în al doilea tur al cursei pentru Élysée.

Însă întrebarea mai importantă este acum dacă Philippe va ajunge măcar în al doilea tur ca un candidat consensual pentru liberali și centriști.

Sondajul Odoxa a identificat un impuls semnificativ pentru Mélenchon, un stângist înflăcărat din partidul Franța Neînfrântă, care acum este aproape la egalitate cu Philippe în primul tur al sondajelor.

Cum arată scenariul de coșmar în Franța

Calificarea lui Mélenchon în turul doi al alegerilor de anul viitor este văzută ca un scenariu de coșmar de majoritatea partidelor politice de centru-dreapta și centru-stânga din Franța , deoarece sondajele prevăd că ar pierde semnificativ în fața extremei drepte.

Sondajul Odoxa l-a arătat pe liderul Mélenchon câștigând 16% din voturi în primul tur, față de 12% într-un sondaj similar realizat luna trecută. Sondajul l-a plasat practic la egalitate cu Philippe, care a scăzut la 17% de la 21%.

Mélenchon a fost, de asemenea, cel mai popular politician de stânga în rândul alegătorilor de stânga, devansându-i pe rivali precum fostul președinte François Hollande și europarlamentarul Raphaël Glucksmann.

Aproximativ 49% dintre alegătorii de stânga l-au susținut pe Mélenchon, comparativ cu 43% pentru Hollande și 36% pentru Glucksmann, arată sondajul.

„Pentru Édouard Philippe, acest sondaj din mai este un semnal de alarmă, având o dublă lovitură… care îl arată în urma lui Bardella în turul al doilea și în raza de acțiune a lui Mélenchon”, a scris Gaël Sliman, directorul Odoxa.

Un sondaj Odoxa publicat în noiembrie estima că liderul Adunării Naționale îl va învinge pe candidatul de extremă stânga cu 74% la 26%.