Franța. Jean-Luc Melenchon va candida pentru a patra oară la alegerile prezidențiale din 2027

Jean-Luc Mélenchon, liderul stângii radicale din Franța, a confirmat, într-un interviu acordat postului de televiziune francez TF1, că va candida la președinție pentru a patra oară în 2027.

„Suntem amenințați de un război generalizat, suntem amenințați de o schimbare climatică spectaculoasă, iar acum se apropie o criză economică și socială”, a afirmat Mélenchon, potrivit The Guardian.

În cadrul interviului pentru postul de televiziune francez, Mélenchon a afirmat că programul său economic de stânga radicală ar putea contracara partidul de extremă dreaptă Rassemblement National (RN), care va fi reprezentat fie de Le Pen, fie de Jordan Bardella, și care înregistrează rezultate bune în sondaje.

Liderul stângii radicale din Franța a mai adăugat faptul că există prea multă divizare și inegalitate socială în țară, iar principalul său adversar este extrema dreaptă.

„Ceea ce divizează cel mai mult unitatea poporului francez sunt privilegiile și rasismul”, a spus el, potrivit sursei citate.

Anunțul privind candidatura sa vine după ce la ultimele alegeri prezidențiale, Mélenchon promisese că se va retrage pentru a lăsa locul celor mai tineri decât el.

Anterior, Mélenchon a candidat la președinție în 2012, 2017 și 2022. La ultimul scrutin prezidențial, el s-a clasat pe locul al treilea, în spatele liderei de extremă dreapta Marine Le Pen și a actualului președinte Emmanuel Macron.

Conform Constituției franceze, Macron nu mai poate candida pentru un al treilea mandat.