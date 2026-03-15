Cutremur politic în Franța. Extrema dreaptă din Franța avansează în alegerile municipale, cu rezultate istorice pentru partidul lui Marine Le Pen

RN a câștigat deja direct mai multe curse locale, iar în marile orașe a înregistrat scoruri care confirmă ascensiunea formațiunii conduse de Marine Le Pen. La Perpignan, Louis Aliot, primarul în funcție și unul dintre cei mai importanți lideri locali ai partidului, a fost reales confortabil. În Toulon, candidații RN au ieșit pe primul loc în primul tur, iar în Marsilia și Nîmes s-au aflat la egalitate sau foarte aproape de stânga aflată la conducere.

În total, peste 904.000 de candidați au concurat pentru mandate în aproximativ 35.000 de municipalități, de la marile orașe până la sate cu doar câteva zeci de locuitori. Prezența la vot a fost de sub 59%, în creștere față de alegerile municipale din 2020, afectate de pandemia de Covid-19, dar sub nivelul de 63,5% înregistrat în 2014.

Războiul din Iran a acaparat campania

Campania electorală a fost umbrită în mare parte de războiul din Iran și de efectele sale, în special asupra prețurilor la carburanți. Deși alegerile municipale sunt dominate de regulă de teme locale, ele sunt considerate și un barometru politic important, capabil să măsoare forța partidelor și să genereze impuls înaintea confruntării prezidențiale. Sondajele sugerează că partidul lui Le Pen ar putea avea șanse reale de victorie în 2027.

În mod tradițional, formațiunea eurosceptică și anti-imigrație a avut rezultate mai slabe la alegerile locale decât în cele naționale. Tocmai de aceea, eventuale victorii importante în turul al doilea, programat duminica viitoare, ar întări suplimentar credibilitatea RN în perspectiva cursei pentru Palatul Élysée.

Un alt nume important urmărit cu atenție este fostul premier Édouard Philippe, care și-a legat ambițiile prezidențiale de realegerea sa la Le Havre. Deși orașul-port era considerat un duel strâns, sondajele la ieșirea de la urne îl plasau pe Philippe cu 10 puncte înaintea contracandidatului de stânga, ceea ce îl transformă într-un favorit clar pentru turul al doilea.

Sistemul francez permite răstunări de situații în turul doi

Sistemul electoral francez, care impune un prag de 10% pentru calificarea în turul decisiv din 22 martie, deschide însă calea unor confruntări în trei, patru sau chiar cinci candidați, ceea ce face rezultatele finale greu de anticipat. În acest context, atenția se mută acum către negocierile intense dintre partide, pe fondul fragmentării tot mai accentuate a stângii și al semnelor că „cordonul sanitar” care ținea până acum dreapta tradițională departe de alianțe cu extrema dreaptă începe să se erodeze.

În Marsilia, al doilea cel mai mare oraș al Franței, tema securității – considerată prioritatea principală a alegătorilor – a favorizat discursul RN. Candidatul partidului, Franck Allisio, s-a aflat umăr la umăr cu primarul socialist Benoît Payan. Acesta avertizase anterior că o eventuală victorie a extremei drepte într-un oraș cosmopolit precum Marsilia ar reprezenta „un cutremur pentru țară”.

Semne ale deplasării electoratului conservator spre extrema dreaptă au apărut și la Nisa, unde Éric Ciotti, fost lider al partidului de centru-dreapta Les Républicains și în prezent aliat al lui Le Pen, a obținut un avans de 10 puncte față de primarul în funcție Christian Estrosi, susținut de alianța de centru-dreapta a președintelui Emmanuel Macron.

Ascensiunea RN are loc într-un moment în care chiar candidatura lui Marine Le Pen la prezidențiale rămâne incertă. Anul trecut, un tribunal francez a condamnat-o pentru delapidare și i-a interzis pentru cinci ani să candideze pentru o funcție publică. Le Pen speră ca o instanță de apel să o achite printr-un verdict așteptat pe 7 iulie. În caz contrar, favorit pentru a-i prelua locul în cursa pentru Élysée este Jordan Bardella, considerat principalul său locotenent politic.