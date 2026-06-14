Tudor Chirilă vorbește despre pesedizarea lui Nicușor Dan: o să fiți aplaudat, da’ nu de cei care v-au votat

Mesajul conține numeroase critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan.

„Nicușor Dan o să fiți aplaudat. Da’ nu de cei care v-au votat, ci de toți cei care cred că România e o vacă bună de muls. O să fiți aplaudat de combinatori, de șmecheri, de seucuriști și de grupuri de interese. O să fiți aplaudat de Lia, de PSD, de Predoiu și baronii peneliști, de toți cei care duc dorul epocii de glorie useliste sau poate chiar a epocii de aur Năstase-Hrebenciuc când se fura în absolută siguranță și România nu trebuia să dea socoteală nimănui că era suverană la furat. Astăzi ați desăvârșit mineriada începută acum câteva zile de Lia și CSM-ul ei. Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou precum Kermit”, a scris Tudor Chirilă.

Cântărețul a mai vorbit despre pesedizarea lui Nicușor Dan, trădarea alegătorilor, jocuri de culise și chiar încălcarea Constituției.

„Cei care v-am votat am aflat cine sunteți cu adevărat”, a transmis Chirilă.

Chirilă către Dan: sunteți complet desprins de realitate

Totodată, el îl acuză pe Dan că susține o mascaradă și favorizează extremismul.

„Ce este și mai înspăimântător este că sunteți complet desprins de realitate. Nu suntem influensări (plătiți) ăștia care v-am susținut și acum vă acuzăm de trădarea votanților dumneavoastră și a valorilor pe care pretindeți că le susțineți, dimpotrivă am fost acuzați că am fost plătiți să vă susținem (ce glumă proastă), nu suntem altceva decât cetățeni, nu adepți fanatici care să susțină un guru până în pânzele albe. Deși îndemnați cu cinism la calm și rațiune faceți lucruri absolut iraționale sau care se pot citi doar în logica unui atac la democrație și stat de drept. Să vă ierte Dumnezeu. Cu noi va fi mult mai greu”, a precizat Tudor Chirilă.

Reacția a apărut după ce duminică președintele Nicușor Dan l-a desemnat, în mod surprinzător, pe liberalul Adrian Veștea să formeze noul Guvern.