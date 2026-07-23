USR se pregătește să-l abandoneze pe Nicușor Dan. Ghinea vorbește despre un candidat comun USR-PNL la prezidențiale

Cristian Ghinea: „Ar fi sinucigaș ca USR să îl susțină pe Nicușor Dan”. Partidul trebuie să aibă propriul candidat

Senatorul USR Cristian Ghinea susține că USR trebuie să aibă un candidat la următoarele alegeri prezidențiale, singura dilemă fiind dacă acesta va fi desemnat împreună cu PNL. Fostul lider al partidului afirmă că o nouă susținere pentru Nicușor Dan ar reprezenta o decizie „sinucigașă” pentru USR, în condițiile în care președintele ar fi ignorat așteptările propriului electorat.

„Eu vreau să anunț că USR va avea candidat. Dilema este dacă va fi un candidat comun cu PNL sau nu. Eu nu cred că USR se poate prezenta la următoarele alegeri susținându-l pe Nicușor Dan”, a declarat Cristian Ghinea în cadrul podcastului „Comunitatea Liberală”.

„USR nu are obligația morală de a se sinucide împreună cu Nicușor Dan”

Ghinea a admis că nu se simte confortabil să stabilească public strategia partidului, în condițiile în care nu mai face parte din conducerea USR, însă a insistat că susținerea lui Nicușor Dan ar afecta grav formațiunea.

„Nu sunt confortabil să spun asta, pentru că am zis că, dacă nu mai sunt în conducerea USR, nu o să mă apuc să spun dinainte ce trebuie să facă partidul. Dar eu cred că ar fi sinucigași să îl susținem pe Nicușor Dan”, a afirmat el.

În opinia sa, USR nu poate ignora nemulțumirea propriilor alegători doar pentru a continua să îl sprijine pe actualul președinte.

„El a decis că nu contează opinia electoratului său de bază. USR nu are obligația morală de a se sinucide împreună cu Nicușor Dan. Ne-am face doar să dezertăm de la rolul de a-i reprezenta pe oameni”, a mai declarat Cristian Ghinea.

Ghinea, despre posibilitatea suspendării: „Publicul este atât de furios”

Cristian Ghinea a vorbit și despre discuțiile privind o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan. Acesta a precizat că, personal, nu consideră că există în prezent motive suficiente pentru declanșarea procedurii, dar a avertizat că presiunea publică ar putea pune partidele într-o poziție dificilă.

„Am fost foarte mirat de vehemența comentatorilor noștri la întrebarea despre suspendare. Deși nu cred, în sinea mea, că este de suspendare, va fi foarte greu pentru tine, ca politician, când publicul este atât de furios, să spui: «Nu, nu suspendăm»”, a afirmat Ghinea.

El a adăugat că speră ca partidele să nu ajungă în situația de a trebui să ia o asemenea decizie.

„Nu vreau să ajungem acolo. Nu vreau să avem această dilemă, până la urmă”, a încheiat Cristian Ghinea.

USR l-a sprijinit pe Nicușor Dan în alegerile din 2025

În aprilie 2025, conducerea extinsă a USR a decis să îi retragă sprijinul candidatei partidului, Elena Lasconi, și să îl susțină pe independentul Nicușor Dan. Decizia a fost luată cu 75% dintre voturile membrilor prezenți în Comitetul Politic informal, liderii USR argumentând atunci că Nicușor Dan era candidatul proeuropean cu cele mai mari șanse să ajungă în turul al doilea.

După primul tur, Comitetul Politic al USR a oficializat din nou sprijinul pentru Nicușor Dan în confruntarea electorală cu George Simion. Dominic Fritz declara atunci că partidul este „unit” în spatele candidatului independent.

Discuțiile despre suspendare, relansate în timpul crizei politice

Discuția despre suspendare a fost lansată oficial de AUR. La 1 iulie 2026, conducerea partidului a votat în unanimitate pentru începerea demersurilor și pentru negocieri cu celelalte formațiuni parlamentare.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ulterior că nu vede motive pentru suspendarea lui Nicușor Dan, în timp ce șeful statului a catalogat subiectul drept „total neserios”.

Conform Constituției, procedura poate fi inițiată de cel puțin o treime dintre deputați și senatori, pentru presupuse fapte grave prin care președintele ar fi încălcat prevederile Constituției. După consultarea Curții Constituționale, suspendarea trebuie votată de majoritatea parlamentarilor, iar în cazul aprobării este organizat un referendum pentru demiterea șefului statului.