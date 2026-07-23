Incendiile fac ravagii în Sicilia. Sute de intervenții, evacuări și un pompier mort în lupta cu flăcările

Bilanțul este deja unul tragic. Un pompier în vârstă de 59 de ani și-a pierdut viața în timpul unei intervenții, iar un coleg a ajuns la spital după ce i s-a făcut rău în timp ce lupta cu incendiile, mai scrie Il Post.

Flăcările au ajuns până la locuințe

Cele mai multe incendii au izbucnit în zone rurale, însă în numeroase cazuri focul s-a apropiat periculos de cartiere și sate. În unele localități, flăcările au format adevărate ziduri de foc de-a lungul drumurilor și au continuat să ardă pe tot parcursul nopții, complicând intervențiile echipelor de salvare. Miercuri, autoritățile au raportat peste 200 de intervenții, după alte peste o sută desfășurate în ziua precedentă.

Agrigento și Palermo, printre cele mai afectate zone

Cea mai gravă situație este în provincia Agrigento, unde incendiul a pătruns în localitatea Santo Stefano Quisquina, aflată la aproximativ 60 de kilometri de orașul Agrigento. Peste o sută de locuitori au fost evacuați, iar aproximativ 20 de pacienți ai unei clinici au fost mutați de urgență din calea flăcărilor. Un alt incendiu s-a apropiat de centrul localității Saponara, în apropiere de Messina.

În provincia Palermo, pompierii continuă să lupte cu mai multe focare active, în special în zona periurbană. În timpul nopții, mai multe cartiere au rămas fără energie electrică, iar o porțiune a autostrăzii care leagă Palermo de Catania a fost închisă temporar din cauza incendiilor.

Zeci de persoane și-au părăsit casele

Unul dintre cele mai dificile incendii a fost înregistrat la Castronovo di Sicilia, unde flăcările au ajuns până în apropierea locuințelor. Primarul localității a declarat că aproape un kilometru pătrat de vegetație a fost distrus, iar zeci de familii au fost nevoite să își părăsească locuințele. Incendiile au afectat și numeroase drumuri naționale și județene, iar în unele zone circulația a fost restricționată pentru a permite intervenția echipelor de salvare.

Un pompier și-a pierdut viața în timpul intervenției

Operațiunile de stingere au fost marcate și de o tragedie. Un pompier de 59 de ani a murit după ce i s-a făcut rău în timpul unei intervenții la San Cataldo, în provincia Caltanissetta. Un alt coleg, aflat în aceeași misiune, a suferit un episod similar și a fost transportat la spital. În apropiere de Catania, alți doi pompieri au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au intervenit la incendiul care a distrus un depozit logistic din zona industrială.

Au ars culturi agricole, un parc eolian și un depozit

Pe lângă suprafețele întinse de vegetație, incendiile au provocat pagube importante infrastructurii și economiei locale. În apropiere de Palermo, focul a afectat un parc eolian și o locuință, iar în zona industrială din Catania un incendiu puternic a distrus un depozit folosit pentru activități logistice. Mai multe exploatații agricole și afaceri locale au fost afectate, în timp ce culturile agricole au suferit pierderi importante.

Autoritățile suspectează și incendieri intenționate

Nu toate incendiile ar fi avut cauze naturale. La Modica, în provincia Ragusa, poliția a arestat un tânăr de 23 de ani, suspectat că ar fi provocat intenționat unul dintre incendii. Autoritățile italiene continuă investigațiile pentru a stabili dacă și alte focare au fost declanșate în mod deliberat.

Căldura extremă amplifică riscul incendiilor

Protecția Civilă italiană a emis cod roșu de risc de incendii pentru întreaga Sicilie, avertizând că temperaturile foarte ridicate și vegetația uscată creează condiții ideale pentru izbucnirea și propagarea rapidă a flăcărilor.

Incendiile din Sicilia s-au extins pe fondul unui val de căldură care afectează o mare parte a sudului Europei. În ultimele săptămâni, mai multe țări europene s-au confruntat cu secetă severă, incendii de vegetație și temperaturi record, iar specialiștii avertizează că astfel de episoade ar putea deveni tot mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice.