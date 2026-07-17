Fumul incendiilor din Canada acoperă estul SUA / Washingtonul, învăluit într-o ceață densă, iar milioane de oameni respiră un aer periculos

Fumul provenit din incendiile de vegetație care fac ravagii în Canada și în statul american Minnesota continuă să afecteze milioane de locuitori din Statele Unite, potrivit AP.

Capitala Washington a fost acoperită de o ceață densă, iar autoritățile au emis avertismente privind calitatea periculoasă a aerului în mai multe state din nord-estul și zona Marilor Lacuri.

Washingtonul, acoperit de fum

Vineri, fumul gros a redus vizibilitatea în Washington, unde monumente emblematice precum Monumentul Washington și Memorialul Lincoln au fost aproape complet ascunse de o pâclă portocalie.

Locuitorii au descris atmosfera drept una neobișnuită. Un rezident din capitală a povestit că nu a putut vedea răsăritul soarelui și că aerul mirosea „ca și cum ar avea loc cel mai mare grătar din lume”.

Aerul, printre cele mai poluate din lume

Potrivit platformei IQAir, mai multe orașe din Minnesota, Illinois și Michigan, inclusiv Detroit, au înregistrat vineri unele dintre cele mai ridicate niveluri de poluare a aerului din lume. La scurtă distanță s-a situat și Washingtonul.

Autoritățile le recomandă persoanelor cu afecțiuni cardiace sau respiratorii, copiilor și vârstnicilor să evite ieșirile în aer liber până la îmbunătățirea condițiilor.

Specialiștii avertizează că expunerea prelungită la fumul incendiilor poate agrava bolile respiratorii și cardiovasculare și poate crește riscul unor probleme neurologice sau chiar al decesului prematur.

Incendiile continuă să ardă necontrolat

Meteorologii americani spun că nu există perspective pentru o îmbunătățire rapidă a situației. Incendiile continuă să ardă în provincia canadiană Ontario și în zona sălbatică Boundary Waters din Minnesota, iar direcția vântului va determina ce regiuni vor fi afectate în zilele următoare.

În Ontario sunt active aproximativ 190 de incendii de vegetație. Flăcările au distrus comunitatea indigenă Namaygoosisagagun First Nation, iar zece comunități din nordul provinciei au fost evacuate sau sunt în curs de evacuare.

Donald Trump critică autoritățile canadiene

Pe fondul agravării situației, președintele american Donald Trump a acuzat Canada de gestionarea deficitară a pădurilor și a amenințat cu noi taxe vamale.

Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a respins criticile și a reamintit că, în trecut, Canada a trimis echipe pentru a ajuta Statele Unite să stingă incendiile de vegetație.

„În loc să se plângă, ar trebui să trimită ajutor. Exact asta am făcut și noi pentru prietenii noștri americani”, a declarat Ford.

Evenimente sportive afectate de fum

Calitatea foarte slabă a aerului a dus deja la amânarea unor competiții sportive. Meciul de baseball dintre Cleveland Guardians și Pittsburgh Pirates a fost reprogramat, iar organizatorii mai multor evenimente în aer liber monitorizează evoluția situației.

Meteorologii estimează că furtunile prognozate în weekend ar putea aduce o ameliorare temporară a calității aerului în unele regiuni, însă fumul produs de incendiile din Canada va continua, cel mai probabil, să afecteze estul Statelor Unite și în cursul săptămânii viitoare.