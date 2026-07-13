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Al doilea schimb de pompieri români pleacă în Franța, pentru stingerea incendiilor de vegetație

Cel de-al doilea schimb de pompieri români va pleca luni spre Franța, pentru limitarea și stingerea incendiilor de vegetație. Cei 40 de pompieri români vor prelua responsabilitățile de la pompierii aflați în prezent pe teren.
Al doilea schimb de pompieri români pleacă în Franța, pentru stingerea incendiilor de vegetație
Sursa foto: Facebook/IGSU
Ioana Târziu
13 iul. 2026, 11:57, Social
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Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, luni va pleca cel de-al doilea schimb de pompieri români spre Franța.

Pompierii vor pleca luni spre Franța

„Astăzi, 13 iulie 2026, cel de-al doilea schimb al modulului național specializat în stingerea incendiilor de pădure pleacă spre Republica Franceză”. Pompierii vor „continua misiunea desfășurată de România în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene”, a transmis IGSU.

„Schimbarea efectivelor va avea loc în data de 16 iulie. Cei 40 de pompieri români care alcătuiesc noul contingent vor prelua responsabilitățile operaționale de la colegii aflați în prezent în teren”, potrivit IGSU.

Potrivit Inspectoratului General, „tehnica de intervenție a modulului românesc este deja dislocată în Franța și utilizată în cadrul activităților operative. Noul contingent va prelua direct, în baza de operații, autospecialele, echipamentele și misiunile repartizate”.

Pompierii români vor interveni alături de celelalte echipe europene

De asemenea, „până la sfârșitul lunii iulie, pompierii români vor fi pregătiți să intervină, la solicitarea autorităților franceze, pentru limitarea și stingerea incendiilor de vegetație și de pădure, alături de celelalte echipe europene participante”.

„Prin această misiune, România își reafirmă angajamentul față de solidaritatea europeană și cooperarea internațională în domeniul protecției civile”. Țara noastră „contribuie la consolidarea capacității comune de răspuns în perioadele caracterizate de un risc ridicat de producere a incendiilor forestiere”, a mai transmis IGSU.

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