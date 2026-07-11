Marine Le Pen va câștiga turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța în toate variantele, arată cel mai recent sondaj de opinie

În acest studiu, sprijinul lui Marine Le Pen nu a scăzut în urma condamnării sale în apel pentru deturnare de fonduri publice de marțea trecută. Decizia lui Le Pen de a candida oricum, printr-un apel la Curtea de Casație, care suspendă executarea pedepsei, pare să dea roade, potrivit Le Figaro.

Liderul de extremă dreapta este creditat cu peste 34% din voturi, indiferent de scenariu. De asemenea, se preconizează că va câștiga al doilea tur la o diferență largă în fața lui Jean-Luc Mélenchon (67,5% la 32,5%), într-o cursă mai strânsă împotriva lui Édouard Philippe (52% la 48%).

Printre rivalii săi, sondajul arată o scădere de 4 puncte procentuale pentru candidatul Horizons, Édouard Philippe, căruia i se atribuie 16,5% într-un scenariu în care Raphaël Glucksmann și Marine Tondelier sunt în stânga și fără Gabriel Attal. El este urmat îndeaproape de Jean-Luc Mélenchon, care are 16% din voturi.

Édouard Philippe scade însă la 14% dacă se menține candidatura candidatului renascentist Gabriel Attal.

Și în acest ultim scenariu, Jean-Luc Mélenchon, îl depășește ușor, cu 14,5%, asigurându-și calificarea în turul al doilea.

Per total, o candidatură a lui Gabriel Attal, în locul lui Édouard Philippe, l-ar plasa, de asemenea, într-o concurență foarte strânsă cu Jean-Luc Mélenchon.

Liderul partidului La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, l-ar conduce cu 14,5% la 13,5% dacă Raphaël Glucksmann și Marine Tondelier ar fi și ei candidați. Cu toate acestea, ar fi ușor în avantaj, cu 15,5% la 15%, într-un scenariu în care François Ruffin și François Hollande sunt la stânga.

Sondaj realizat online în zilele de 9 și 10 iulie pe un eșantion de 1.503 persoane reprezentative pentru populația franceză cu vârsta de 8 ani și peste, inclusiv 1.390 înscrise pe listele electorale, conform metodei cotelor.

Marja de eroare este între 1,4 (5%) și 3,1 (50%).