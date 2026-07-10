Franța cedează în fața caniculei: un mare festival, anulat în ultimul moment

Ediția a 11-a a Dub Camp a fost anulată după ce prefectura din Loire-Atlantique, departamentul unde urma să aibă loc evenimentul, a interzis desfășurarea acestuia din cauza valului excepțional de căldură care afectează Franța.

Măsurile de protecție, insuficiente

Organizatorii au anunțat că au încercat până în ultimul moment să mențină evenimentul, însă condițiile meteorologice și măsurile dispuse de autorități au făcut imposibilă desfășurarea lui.

„Cu inima grea vă anunțăm că ediția a 11-a a Dub Camp este anulată din cauza episodului excepțional de caniculă care afectează țara. Nu vom putea primi participanții și îi rugăm să nu se deplaseze către festival”, au transmis aceștia.

Asociația Get Up!, organizatoarea evenimentului, a explicat că în ultimele săptămâni a pregătit măsuri speciale pentru protejarea participanților împotriva temperaturilor ridicate, însă acestea nu au fost suficiente în fața riscurilor generate de caniculă.

Organizatorii se tem de faliment

Organizatorii au precizat că toate biletele vor fi rambursate, însă au nevoie de timp pentru a stabili procedura și le-au cerut participanților să nu trimită, deocamdată, solicitări prin e-mail sau pe rețelele sociale.

Anularea ar putea însemna sfârșitul festivalului. „Dacă vorbim cu toată sinceritatea, viitorul este compromis. Era deja o luptă să organizăm această a 11-a ediție. Astăzi, pierderea financiară provocată de anulare înseamnă, probabil, sfârșitul Dub Camp”, au transmis organizatorii.

Plan pentru salvarea Dub Camp

Potrivit Asociația Get Up!, ediția din acest an avea un buget de 1,86 milioane de euro. Organizatorii speră să recupereze prin asigurare până la 1,09 milioane de euro, însă nu au garanția că vor primi această sumă. Chiar și după reducerea unor cheltuieli și renegocierea contractelor, estimează că vor rămâne cu un deficit de aproximativ 400.000 de euro.

Pentru a acoperi această pierdere, asociația ia în calcul mai multe soluții, inclusiv rambursări parțiale ale biletelor pentru cei care doresc să sprijine festivalul, o campanie de strângere de fonduri, vânzarea de produse promoționale și donații.

Unul dintre cele mai mari festivaluri de profil

Organizat din 2014, Dub Camp este considerat unul dintre cele mai importante festivaluri europene dedicate muzicii dub și reggae. Evenimentul atrage anual peste 35.000 de participanți și zeci de artiști din întreaga Europă, fiind unul dintre cele mai importante evenimente ale scenei europene de muzică dub, un subgen al muzicii reggae apărut în Jamaica.

Franța a activat un plan național de intervenție din cauza valului de caniculă care afectează mai multe regiuni ale țării.