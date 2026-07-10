Prima pagină » Life-Entertaiment » Franța cedează în fața caniculei: un mare festival, anulat în ultimul moment

Franța cedează în fața caniculei: un mare festival, anulat în ultimul moment

Canicula extremă din Franța a dus la anularea Dub Camp, unul dintre cele mai importante festivaluri europene dedicate muzicii dub și reggae, programat în acest weekend. Organizatorii avertizează că decizia autorităților, luată din motive de siguranță, ar putea pune în pericol viitorul festivalului.
Franța cedează în fața caniculei: un mare festival, anulat în ultimul moment
Foto: Dub Camp Festival
Maria Miron
10 iul. 2026, 15:36, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ediția a 11-a a Dub Camp a fost anulată după ce prefectura din Loire-Atlantique, departamentul unde urma să aibă loc evenimentul, a interzis desfășurarea acestuia din cauza valului excepțional de căldură care afectează Franța.

Măsurile de protecție, insuficiente

Organizatorii au anunțat că au încercat până în ultimul moment să mențină evenimentul, însă condițiile meteorologice și măsurile dispuse de autorități au făcut imposibilă desfășurarea lui.

„Cu inima grea vă anunțăm că ediția a 11-a a Dub Camp este anulată din cauza episodului excepțional de caniculă care afectează țara. Nu vom putea primi participanții și îi rugăm să nu se deplaseze către festival”, au transmis aceștia.

Asociația Get Up!, organizatoarea evenimentului, a explicat că în ultimele săptămâni a pregătit măsuri speciale pentru protejarea participanților împotriva temperaturilor ridicate, însă acestea nu au fost suficiente în fața riscurilor generate de caniculă.

Organizatorii se tem de faliment

Organizatorii au precizat că toate biletele vor fi rambursate, însă au nevoie de timp pentru a stabili procedura și le-au cerut participanților să nu trimită, deocamdată, solicitări prin e-mail sau pe rețelele sociale.

Anularea ar putea însemna sfârșitul festivalului. „Dacă vorbim cu toată sinceritatea, viitorul este compromis. Era deja o luptă să organizăm această a 11-a ediție. Astăzi, pierderea financiară provocată de anulare înseamnă, probabil, sfârșitul Dub Camp”, au transmis organizatorii.

Plan pentru salvarea Dub Camp

Potrivit Asociația Get Up!, ediția din acest an avea un buget de 1,86 milioane de euro. Organizatorii speră să recupereze prin asigurare până la 1,09 milioane de euro, însă nu au garanția că vor primi această sumă. Chiar și după reducerea unor cheltuieli și renegocierea contractelor, estimează că vor rămâne cu un deficit de aproximativ 400.000 de euro.

Pentru a acoperi această pierdere, asociația ia în calcul mai multe soluții, inclusiv rambursări parțiale ale biletelor pentru cei care doresc să sprijine festivalul, o campanie de strângere de fonduri, vânzarea de produse promoționale și donații.

Unul dintre cele mai mari festivaluri de profil

Organizat din 2014, Dub Camp este considerat unul dintre cele mai importante festivaluri europene dedicate muzicii dub și reggae. Evenimentul atrage anual peste 35.000 de participanți și zeci de artiști din întreaga Europă, fiind unul dintre cele mai importante evenimente ale scenei europene de muzică dub, un subgen al muzicii reggae apărut în Jamaica.

Franța a activat un plan național de intervenție din cauza valului de caniculă care afectează mai multe regiuni ale țării.

Recomandarea video

BREAKING | Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, eliberat condiționat / Decizia Tribunalului Maramureș este definitivă
G4Media
Interviu spectaculos! David Popovici anunță un obiectiv ULUITOR, unic pentru sportul mondial
GSP.ro
Lider PNL, dezarmant de sincer: Noi nu ne uităm unde suntem. Avem 12%. Dar ne dorim să avem prim-ministru, să punem condiții președintelui
Gandul
Geamul unei aeronave Ryanair s-a SPART în timpul zborului și un pasager a fost parțial ASPIRAT în exterior
Cancan
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport
România, teren fertil pentru afacerile ruşilor. Numărul companiilor a crescut cu aproape 50% în timpul războiului din Ucraina
Libertatea
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de Legionella după inundații și cere anchetă epidemiologică
CSID
Cum transformi o Dacia într-un camper în doar 4 minute. Soluția de 1.400 de lei apărută pe OLX
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da