Stele Michelin la masa de acasă: până la 300.000 de dolari pe an pentru bucătari personali

Bucătarii personali pot câștiga până la 300.000 de dolari pe an, iar majordomii până la 180.000 de dolari, potrivit unui studiu realizat de compania de recrutare Morgan & Mallet International, citat de CNBC.

Cererea este în creștere și pentru asistenți personali, bone, menajere, șoferi și administratori de proprietăți. Raportul arată că persoanele foarte bogate cumpără tot mai multe locuințe în diferite țări și au nevoie de personal specializat pentru administrarea proprietăților și organizarea activităților de zi cu zi.

Competiția pentru angajații cu experiență a devenit atât de puternică încât salariile au crescut semnificativ, iar schimbarea angajatorului este tot mai frecventă.

„Mulți clienți sunt surprinși de creșterea costurilor serviciilor pentru locuințe. Realitatea este că devine din ce în ce mai greu să găsești personal calificat și cu experiență, iar salariile celor mai buni candidați au ajuns la niveluri record la nivel global”, spun specialiștii în recrutare.