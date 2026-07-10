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Stele Michelin la masa de acasă: până la 300.000 de dolari pe an pentru bucătari personali

Cererea pentru bucătari personali și alți angajați casnici de lux este în creștere la nivel mondial, iar salariile au ajuns la niveluri record. În loc să ia masa în oraș, familiile foarte bogate preferă tot mai des să aducă experiența restaurantelor cu stele Michelin în propriile locuințe.
Stele Michelin la masa de acasă: până la 300.000 de dolari pe an pentru bucătari personali
Maria Miron
10 iul. 2026, 16:07, Life-Inedit
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Bucătarii personali pot câștiga până la 300.000 de dolari pe an, iar majordomii până la 180.000 de dolari, potrivit unui studiu realizat de compania de recrutare Morgan & Mallet International, citat de CNBC.

Cererea este în creștere și pentru asistenți personali, bone, menajere, șoferi și administratori de proprietăți. Raportul arată că persoanele foarte bogate cumpără tot mai multe locuințe în diferite țări și au nevoie de personal specializat pentru administrarea proprietăților și organizarea activităților de zi cu zi.

Competiția pentru angajații cu experiență a devenit atât de puternică încât salariile au crescut semnificativ, iar schimbarea angajatorului este tot mai frecventă.

„Mulți clienți sunt surprinși de creșterea costurilor serviciilor pentru locuințe. Realitatea este că devine din ce în ce mai greu să găsești personal calificat și cu experiență, iar salariile celor mai buni candidați au ajuns la niveluri record la nivel global”, spun specialiștii în recrutare.

Bucătarii personali, printre cei mai căutați

Piața bucătarilor personali este una dintre cele mai dinamice. În Statele Unite, aceștia pot câștiga între 100.000 și 300.000 de dolari pe an.

Familiile cu averi foarte mari preferă tot mai des să angajeze bucătari cu experiență în restaurante premiate cu stele Michelin. Astfel, pot beneficia de preparate de top în propria locuință și pot evita aglomerația și expunerea publică din restaurante.

De asemenea, sunt foarte căutați bucătarii specializați în diete speciale sau în prepararea meniurilor pentru persoane cu restricții alimentare, iar aceștia pot negocia onorarii ridicate.

Discreția și confidențialitatea, esențiale

Pe lângă competențele profesionale, angajatorii pun tot mai mult accent pe discreție, confidențialitate și competențe digitale.

În multe cazuri, personalul este obligat să semneze acorduri stricte de confidențialitate și să respecte interdicții privind publicarea pe rețelele sociale a informațiilor, imaginilor sau activităților din locuințele angajatorilor.

Dacă în trecut angajații rămâneau adesea zeci de ani în serviciul aceleiași familii, în prezent durata medie a colaborării este de aproximativ trei ani, ca urmare a concurenței tot mai mari pentru personal calificat.

„Clienții își doresc servicii eficiente, cu mai puțină formalitate. Discreția, confidențialitatea și încrederea sunt cele mai importante calități. Adaptabilitatea, flexibilitatea și bunele abilități de comunicare contează la fel de mult”, spun recrutorii specializați în personal pentru locuințe de lux.

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