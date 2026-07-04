De ce miliardarii nu pot cumpăra nemurirea: adevărul despre tratamentele anti-îmbătrânire promovate de elitele din tehnologie

Vrei să trăiești veșnic? Iată un plan în două etape: în primul rând, câștigă miliarde în Silicon Valley; în al doilea rând, cheltuiește acele miliarde pe tratamente bizare pentru longevitate și așteaptă să sosească nemurirea.

Miliardarii din Silicon Valley și obsesia pentru tinerețea fără bătrânețe

Cel puțin, aceasta pare a fi teoria de lucru în rândul unei anumite clase de miliardari din tehnologie. De exemplu, Sam Altman, CEO-ul OpenAI (compania din spatele ChatGPT), se uită fix la o lumină LED puternică în timp ce își scrie e-mailurile dimineața, postește 15 ore pe zi și ia metformin, un medicament pentru diabet, ale cărui presupuse beneficii anti-îmbătrânire rămân în mare parte netestate la oameni sănătoși. (Am întrebat ChatGPT „Ar trebui să iau metformin pentru longevitate?”, la care mi-a răspuns: „Răspuns scurt: nu este o idee bună”), potrivit Science Focus.

Apoi, mai este Peter Thiel, miliardarul cofondator al PayPal, care a declarat unui intervievator că „analizează chestiuni legate de parabioză” – un domeniu controversat de cercetare în care sângele tânăr este folosit pentru a întineri animalele mai în vârstă și, poate, într-o zi, chiar și oamenii. (Când a fost ulterior întrebat direct despre zvonuri, Thiel a răspuns: „Nu sunt vampir”).

Și Bryan Johnson poate fi doar un „centimilionar” (pretinde că are o avere de 200 de milioane de dolari), dar ceea ce îi lipsește în avere netă o compensează cu vasta sa producție pe rețelele de socializare. Postează despre orice, de la „protocolul” său de saună până la dispozitivul pe care îl folosește pentru a-și măsura erecțiile nocturne (și ale fiului său). El explică faptul că protocolul său „Blueprint” (protocoalele sale până la capăt) – o combinație de dietă extremă, exerciții fizice și somn obsesive, zeci de suplimente și chiar terapie genică – i-a inversat vârsta biologică până la punctul în care este „cea mai sănătoasă persoană de pe planetă”. Oricare ar fi semnificația acestui lucru.

Milioane de dolari investite în sănătate, dar fără garanția unei vieți mai lungi

Și nu este vorba doar de titanii californieni ai tehnologiei. Miliardarul din baschet LeBron James cheltuiește, se pare, 1,5 milioane de dolari pe an pentru sănătatea sa, inclusiv sesiuni în butelia de oxigen presurizată de acasă și crioterapie la -160°C.

Familia Kardashian a făcut scanări RMN complete ale corpului, care pretind că detectează cancerul și alte probleme din timp, dar nu sunt recomandate de organismele medicale.

Miliardarul rus Dmitry Itskov a fondat „Inițiativa 2045”, care își propune să încarce creiere umane în computere.

Miliardarul chinez Li Ka-shing, în vârstă de 97 de ani, jură pe un presupus supliment anti-îmbătrânire numit nicotinamidă ribozidă și a investit 25 de milioane de dolari într-o companie care îl produce.

Ce spune știința despre tratamentele de longevitate promovate de miliardari

Ce au în comun toate aceste protocoale diverse de longevitate și diverșii lor adepți ultra-bogați? Niciunul dintre tratamente nu este susceptibil să-i ajute pe utilizatorii lor să trăiască mult mai mult decât media. Lucrurile despre care s-a demonstrat că îi ajută pe oamenii bogați să trăiască mai mult sunt, în mod liniștitor, aceleași lucruri despre care s-a demonstrat că îi ajută pe toți să trăiască mai mult: renunțarea la fumat, o dietă mai bună, mai multă mișcare, mai puțin stres și o asistență medicală mai bună. Din fericire, niciunul dintre acestea nu costă milioane de dolari pe an.

Prețul nemuririi

Dacă încă vă faceți griji că miliardarii cumpără în secret acces la nemurire, în timp ce restul dintre noi ne concentrăm pe abonamente la sală, somn decent și consumul de legume verzi, există ceva liniștitor de reținut: majoritatea oamenilor ultra-bogați nu se comportă de fapt ca și cum tratamentele anti-îmbătrânire revoluționare ar fi după colț. De fapt, pe baza comportamentului lor, aceștia nu sunt surprinzător de obsedați de longevitate.

Elon Musk și paradoxul longevității: „Dacă trăim prea mult, osificăm societatea”

Deși există o mână de miliardari care par că fac lucruri excentrice, opțiunile devin destul de mici odată ce treceți peste cele mai cunoscute exemple. Având în vedere că există câteva mii de miliardari, ați crede că ar exista mai multe povești despre intervenții nebunești pentru longevitate. Există chiar și contraexemple de mare profil: Elon Musk spune în mod repetat că viețile mai lungi ar fi o veste proastă: „Nu am nicio investiție în longevitate”, a declarat el unui public la Cannes în 2024, „Dacă trăim prea mult, cred că osificăm societatea”.