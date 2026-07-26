Care este secretul tenului perfect al Sandrei Bullock. Trucul de frumusețe care i-a surprins pe fani

De-a lungul anilor, actrița a dezvăluit că, pe lângă alimentația echilibrată și protecția solară, a apelat și la un truc de frumusețe neobișnuit, care a stârnit numeroase controverse în rândul specialiștilor, relatează publicația Bild.

Un truc de înfrumusețare devenit celebru

Sandra Bullock, în vârstă de 62 de ani, va reveni din această toamnă în cinematografe, alături de Nicole Kidman, în continuarea filmului „Ce vrăji mai fac fetele”, la aproape trei decenii după lansarea primei producții.

Aspectul actriței a atras din nou atenția fanilor, iar presa internațională a readus în discuție unul dintre cele mai cunoscute trucuri de frumusețe pe care vedeta l-a dezvăluit în urmă cu mai mulți ani.

Potrivit declarațiilor sale, Sandra Bullock a aflat că un unguent destinat tratării hemoroizilor este folosit de unele persoane și pentru diminuarea aspectului ridurilor fine și al pungilor de sub ochi.

Actrița povestea, într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani, că a fost surprinsă să descopere că un astfel de produs este considerat un „secret” în industria frumuseții.

Mit cosmetic fără dovezi solide

Potrivit dermatologilor citați de presa germană, ideea că astfel de creme pot întineri tenul circulă de zeci de ani.

Explicația este că unele dintre ingredientele acestor produse pot produce temporar o ușoară contractare a țesuturilor și pot reduce aspectul umflăturilor din jurul ochilor. Totuși, specialiștii subliniază că nu există dovezi științifice solide care să demonstreze că aceste creme reduc ridurile sau oferă beneficii anti-aging pe termen lung.

Dermatologii avertizează asupra riscurilor

Medicii atrag atenția că produsele destinate tratării hemoroizilor nu sunt formulate pentru pielea sensibilă a feței.

Ingrediente precum oxidul de zinc, hamamelisul sau extractele din scoarță de stejar pot usca și irita pielea, iar unele formule conțin substanțe active care pot provoca roșeață, reacții alergice sau alte probleme dermatologice.

În loc să îmbunătățească aspectul tenului, utilizarea unor astfel de produse în alte scopuri decât cele pentru care au fost create poate avea efecte nedorite, avertizează specialiștii.

Alimentația și protecția solară rămân cele mai importante

Experții în dermatologie subliniază că, pentru menținerea sănătății pielii, cele mai eficiente măsuri rămân utilizarea zilnică a protecției solare, o alimentație echilibrată, hidratarea corespunzătoare, somnul suficient și o rutină de îngrijire adaptată fiecărui tip de ten.

În cazul tratamentelor anti-aging, medicii recomandă folosirea exclusivă a produselor testate și destinate îngrijirii feței, evitând aplicarea unor medicamente în alte scopuri decât cele aprobate.