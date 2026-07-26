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Plajele debarcării din Normandia au fost înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO

Plajele debarcării aliate din Normandia, locul unde peste 150.000 de soldați au debarcat la 6 iunie 1944 în cadrul operațiunii D-Day, au fost înscrise duminică pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, în cadrul reuniunii Comitetului Patrimoniului Mondial desfășurate la Busan, în Coreea de Sud.
Plajele debarcării din Normandia au fost înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO
sursă foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa
Petre Apostol
26 iul. 2026, 12:13, Știri externe
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Dosarul depus de Franța include cele cinci plaje ale debarcării (Omaha, Utah, Sword, Gold și Juno), precum și promontoriul Pointe du Hoc, toate fiind locuri-cheie ale operațiunii militare care a deschis calea eliberării Europei Occidentale de sub ocupația nazistă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, notează AFP.

Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor (ICOMOS), organismul consultativ care evaluează candidaturile pentru UNESCO, a apreciat că siturile păstrează numeroase vestigii ale bătăliei, inclusiv fortificații germane, peisaje marcate de bombardamente, structuri portuare construite de Aliați și epave scufundate.

Potrivit ICOMOS, aceste locuri comemorează „un eveniment perceput pe scară largă ca făcând posibilă revenirea libertății și inaugurarea unei păci durabile pe continentul european”.

Organizația a recomandat totodată consolidarea măsurilor de monitorizare și conservare a siturilor, avertizând asupra riscurilor generate de presiunea turistică, schimbările climatice, creșterea nivelului mării și dezvoltarea parcurilor eoliene în apropierea acestora.

În aceeași sesiune, Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO a decis înscrierea pe listă și a Muntelui Olimp din Grecia, a vechilor capitale japoneze Asuka și Fujiwara, precum și a peisajului migrator Boma-Badingilo din Sudanul de Sud, primul sit din această țară inclus în Patrimoniul Mondial.

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