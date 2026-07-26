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Bolojan: Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă

Premierul interimar Ilie Bolojan a condamnat duminică încălcarea spațiului aerian al României de către Federația Rusă după ce o nouă dronă care pătrunsese în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române deasupra apelor teritoriale ale României.
Bolojan: Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă
Sursa foto: Mediafax Foto/Alexandru Dobre
Petre Apostol
26 iul. 2026, 11:46, Social
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„Acțiunile recente ale Forțelor Aeriene Române, alături de aliații noștri din NATO, arată fermitate și curaj în apărarea teritoriului național. Este răspunsul necesar în fața oricăror amenințări și, în mod specific, în cazul încălcărilor ilegale ale spațiului aerian sau maritim”, a scris Ilie Bolojan pe rețelele de socializare.

Bolojan a subliniat că incidentele de acest tip sunt consecințe ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, pe care o considerăm inacceptabilă. Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de 4 ani”, a transmis premierul.

Duminică dimineață, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al României, deasupra apelor teritoriale din zona Sulina–Chilia. Potrivit autorităților române, aceasta este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive, iar ancheta Parchetului General a stabilit că drona doborâtă vineri era de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei.

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