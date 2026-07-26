Urmărire pe șoselele din Maramureș: un șofer cu alcoolemie peste limita penală a fugit de poliție și s-a izbit de un pod

Urmărirea s-a încheiat după ce șoferul a pierdut controlul direcției și a lovit balustrada unui pod. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

A ignorat semnalul polițiștilor și a accelerat

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, incidentul s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 07:00, în localitatea Câmpulung la Tisa.

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației desfășurau acțiuni de monitorizare a traficului cu aparatul radar, când au înregistrat un autoturism care circula cu 107 km/h într-o zonă în care limita legală de viteză este de 50 km/h.

La semnalul regulamentar de oprire, conducătorul auto și-a continuat deplasarea, determinând echipajul de poliție să pornească în urmărirea acestuia, folosind semnalele acustice și luminoase.

A pus în pericol traficul și s-a izbit de balustrada unui pod

Conform polițiștilor, șoferul și-a continuat deplasarea cu viteză ridicată și a ignorat în repetate rânduri semnalele de oprire transmise de echipajele aflate în urmărire.

Pe parcursul cursei, desfășurate pe raza localității Câmpulung la Tisa, bărbatul ar fi adoptat un comportament agresiv și imprudent la volan, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

La ieșirea din localitate, acesta ar fi pierdut controlul asupra autoturismului și a lovit balustrada unui pod.

A încercat să fugă pe jos

După impact, șoferul a abandonat autoturismul și a încercat să se sustragă verificărilor, însă a fost urmărit, imobilizat și identificat de polițiști.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește pragul răspunderii penale. În schimb, testul pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive a avut rezultat negativ.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a anunțat că polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

Totodată, polițiștii rutieri atrag atenția că încercarea de a evita un control în trafic nu face decât să agraveze situația juridică a conducătorului auto și crește semnificativ riscul producerii unor accidente, fără a aduce vreun avantaj celui care încearcă să fugă de autorități.